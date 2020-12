annonse

annonse

En eldre hvit kvinne fikk et lite hyggelig møte med rabiate Black Lives Matter-aktivister i forbindelse med en støttemarkering for Donald Trump i Washington D.C.

En video som sirkulerer på sosiale medier viser skrikende BLM-demonstranter gå til verbalt angrep på en eldre kvinne.

– Faen ta deg, din hore. Faen ta deg og dine barnebarn, skriker den kvinnelige BLM-aktivisten i videoen under.

Happening now: BLM demonstrators in BLM plaza harass elderly woman and her husband. “F*** your grandkids! F*** you!” pic.twitter.com/tYRm1VwbqU

Det er uklart hvorfor de svarte kvinnene begynte å trakassere den eldre hvite kvinnen. Heldigvis var politiet tilstede og fikk beskyttet kvinnen.

– Kom igjen, din hore! Kom igjen, hore!, roper den svarte BLM-aktivisten i ansiktet på kvinnen.

Fire knivstukket

En annen video viser en svart mann som som spilte musikk av Bob Marley i det han prøvde å roe ned de skrikende aktivistene som også var sint på politiet. Også han fikk slengt drittkommentarer etter seg.

As BLM demonstrators scream at Trump supporters and MPD officers, a man walks through trying to defuse the situation with Bob Marley music. pic.twitter.com/Gn1ZzAVZTY

— James Klüg (@realJamesKlug) December 13, 2020