Informasjonen kommer frem i en e-post som skal stamme fra Hunter Bidens bærbare datamaskin.

Joe Biden har tidligere blitt beskyldt for å ha direkte forretningsbånd med grunnlegger og styreleder Ye Jianming i det kinesiske energiselskapet CEFC China Energy Company Limited – et firma som er tilknyttet det kinesiske kommunistpartiet – men har benektet ethvert forhold til forretningsmannen.

E-posten, først rapportert av Daily Caller, ble sendt 21. september 2017 av Hunter Biden til Cecilia Browning, sjefen for kontorbygningen «House of Sweden»:

«Vennligst ha nøkler tilgjengelig for nye kontorkamerater,» skrev Hunter Biden og oppførte flere personer:

Joe Biden

Jill Biden

Jim Biden (Joe Bidens bror)

Gongwen Dong, utsending fra styreleder Ye i CEFC (med henvisning Ye Jianming, grunnleggeren av CEFC).

Hunter Biden antydet at han ønsket at skiltingen skulle gjenspeile koblingen mellom Biden Foundation og «Hudson West», energienheten til CEFC.

From @AndrewKerrNC and @ChuckRossDC ‘Hunter Biden Called His Father And Chinese Business Partner ‘Office Mates’ In September 2017 Email.’ https://t.co/BJV3NOnOKL pic.twitter.com/L7tiXs1GsY

— Byron York (@ByronYork) December 12, 2020