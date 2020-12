annonse

Frankrikes president Emmanuel Macron går inn for en folkeavstemning om hvorvidt kampen mot klimaendringene skal inn i den franske grunnloven.

Nå ønsker Macron at franskmennene skal ta stilling til om grunnloven skal bli et manifest for klimaaktivister verden over. Dette melder NTB.

Presidenten vil legge frem forslag om en folkeavstemning om hvorvidt det skal legges til en egen klimaparagraf i den franske grunnloven. Paragrafen vil forplikte Frankrike til å kjempe mot klimaendringene og beskytte miljøet.

Den franske grunnloven fra 1791 inspirerte blant annet den norske grunnloven som ble vedtatt i 1814.

