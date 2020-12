annonse

Trondheim er alikevel ikke klimaversting blant de norske kommunene.

Miljødirektoratet publiserte i april nye utslippstall for norske fylker og kommuner. Tallene viste en solid utslippssmell for Trondheim. Nå viser seg at de utslippstallene for Trondheim var feil, skriver Adresseavisen.

– Det er bra Miljødirektoratet har oppdatert tallene slik at kartet stemmer overens terrenget, sier Peder Egseth i Trondheim Høyre.

Egseth, som til daglig jobber som politisk rådgiver for statsminister Erna Solberg ved Statsministerens kontor, er alikevel ikke fornøyd med utslippene som i perioden 2015-2018 har økt med 5% og ikke 10 slik Miljødirektoratet publiserte, og legger skylden på venstresiden.

– Tallene viser fortsatt at utslippene i Trondheim har økt kraftig under blant annet Rita Ottervik og MDG i perioden 2015–2018. Det er synd, sier han.

