London innføre nye strenge restriksjoner fra onsdag. Den britiske hovedstaden er flyttet til nivå tre i koronatrinnsystemet.

NTB skriver at det er strengeste nivået i trinnsystemet som er innført for å begrense smittespredning i Storbritannia. Helseminister Matt Hancock varslet mandag Underhuset om at London nå har så høyt smittetrykk at hovedstaden trenger nye og strengere tiltak.

De nye restriksjonene trer i kraft onsdag morgen.

Får ikke møtes i førjulstida

Nivå tre innebærer at det innføres sosiale restriksjoner, og at barer, puber og restauranter må stenges. Kun steder som tilbyr levering og henting av mat, vil kunne holde åpent.

De sosiale restriksjonene innebærer videre at folk kun får møte de i sin egen husstand innendørs og på de fleste offentlige samlingssteder.

Trolig vil det også igjen bli forbudt med tilskuere på idrettsarrangementer i den britiske hovedstaden.

En egen unntaksregel gjør imidlertid at folk fra forskjellige husstander kan møtes i små grupper utendørs i parker, på lekeplasser eller idrettsanlegg.

