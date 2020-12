annonse

I flere måneder har venstreekstremister brent det amerikanske flagget i opptøyer over hele USA. NRK har ikke skrevet om flagg-brenningen. Nå har de laget sak på Proud Boys som satt fyr på et Black Lives Matter-banner i helgen.

– Det minte om korsbrenning, sier en religiøs leder, ifølge NRK.

NRK viser til støttemarkeringen for Donald Trump i Washington D.C lørdag der flere titalls tusen mennesker møtte. En liten gruppe menn tilhørende Proud Boys satte fyr på et Black Lives Matter-banner.

«Brannfarlig væske, vandaler, stygge hoder», er noe av beskrivelsene som kommer frem i NRKs artikkel om Proud Boys. En selverklært mannesjåvinistisk gruppe som støtter Donald Trump.

NRK hevder videre i artikkelen at Antifa, som møtte opp under støttemarkeringen for å lage bråk, er «antifascister». Den venstreradikale gruppen er kjent for å bruke fascistiske metoder som trusler, grov vold, og i enkelte tilfeller drap, når de «demonstrerer».

Gruppen er også kjent for å marsjere i gatene og konfrontere tilfeldige restaurantgjester der de krever at spisegjestene reiser en «knytteneve i været» for Black Lives Matter. De som ikke adlyder blir hengt ut som rasister, eller utsatt for vold.

Kvinner angrepet

Da støttemarkeringen for Trump var ferdig lørdag ble flere Trump-supportere knivstukket. Noen ble livstruende skadd. Søndag rapporterte flere amerikanske medier at de fire som ble knivstukket i forbindelse med markeringen var Trump-supportere.

Men selv om amerikanske medier har skrevet at knivofrene var Trump-tilhengere ønsker ikke NRK nevne dette i sin nyeste sak om Proud Boys.

I NRK-saken har statskanalens journalist fokusert kun på Proud Boys. NRK har også lagt ved et bilde i artikkelen der det står i bildeteksten at «et medlem av Proud Boys sparker til en motdemonstrant fra Antifa».

Det ble rapportert at flere kvinnelige Trump-tilhengere ble angrepet av Antifa/BLM-aktivister. Noen ble sparket ned, mens andre fikk pepperspray i ansiktet da de var på vei tilbake til hotellet.

I bildet under kan vi se at en kvinnelig Trump-tilhenger falle på bakken etter å ha blitt angrepet.

Brente Trump-hatt

NRK skriver at flere ble sendt til sykehus etter knivstikking, men ønsker av uvisse årsaker ikke opplyse egne lesere at det var Trump-tilhengere som ble knivstukket. Resett skrev om volden søndag, og viste bilde av en av knivmennene som stakk ned en Trump-tilhenger.

NRK har valgt å ha artikkelen om banner-brenningen som toppsak på nrk.no søndag kveld.

NRKs journalist har unnlatt å nevne at Antifa/BLM-tilhengere satte fyr på en Trump-hatt med påskriften «Make America Great Again».

I flere måneder har Antifa/Black Lives Matter brent det amerikanske flagget i forbindelse med opptøyer, noe blant annet Daily Mail har skrevet mye om. NRK har av uvisse årsaker ikke ønsket å skrive om flagg-brenningen fra den venstreradikale gruppen.

Du kan se diverse videoer under, som NRK ikke ønsker å vise, av Antifa/Black Lives Matter-aktivister som brenner det amerikanske flagget, og bibelen.

