Olav Thon (97) sliter med slitasjegikt og varsler betydelige pengegaver til forskning.

Eiendomskongen håper ny teknologi kan gjøre ham i stand til å dra på ski- og fjellturer igjen, skriver Dagens Næringsliv.

– Jeg vil jo forferdelig gjerne ha vært i en sånn form at jeg i alle fall kunne gå en mil eller to. Men jeg må si som professor og filosof Arne Næss; at det går fint til du er 95, men så begynner det å røyne på, sier han.

Børsnoterte Olav Thon Eiendomsselskap eier en rekke kjøpesentre, hoteller og andre eiendommer.

– For de norske kjøpesentrene har vi en oppgang fra 2019 på 7-8 prosent, sier Olav Thon.

Thon tror at hoteller og reisevirksomheten vil rammes i mange år fremover.

– Bransjen har vel et belegg på litt over 20 prosent nå. Det er klart at vi ikke kan leve med det. Og så har folk vent seg til å løse mange av sine problemer og oppgaver per telefon eller med ny teknologi. Så jeg tror mye av kundegrunnlaget er borte, sier han.

