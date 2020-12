annonse

Sent mandag kveld 7. desember ble fire utlendinger fra Syria anholdt av politiet i Namsos. Dette på bakgrunn av en grov voldshandling mot en gravid kvinne tilhørende samme miljø.

Dagen derpå, ble tre av de innbrakte løslatt, da politiet anså at betingelsene for fremdeles frihetsberøvelse for dem ikke var til stede.

Torsdag 10. desember ble en 22 år gammel mann fra Syria fremstilt for Inntrøndelag tingrett, siktet i første omgang for medvirkning til kroppsskade, straffelovens § 273, jf. straffeloven § 15 (medvirkning).

Straffeloven § 273 – Med fengsel inntil 6 år straffes den som skader en annens kropp eller helse, gjør en annen fysisk maktesløs eller fremkaller bevisstløshet eller liknende tilstand hos en annen.

Påtalemyndigheten ønsket at fremstilte nå skulle varetektsfengslet for et tidspunkt av fire uker med brev – og besøkskontroll i 14 dager frem i tid.

Retten bemerket at straffesaken er i en innledende periode, og det gjenstår mange avhør av både fornærmede, siktede og vitner i sakens anledning. Derfor er det en konkret fare for at siktede vil påvirke vitner og på den måten forspille bevis i saken dersom han nå løslates.

Relatert til de tilbakemeldingene politiet, samt opplysningene politiet innhentet fra ambulansepersonalet som hentet fornærmede, fremstår det å være et slags avhengighetsforhold mellom fornærmede og siktede.

Den innledende etterforskningen avdekket at denne grove kriminelle handlingen inntraff i en leilighet med kun siktede og fornærmede til stede. I ettertid er det forskjellige fremstillinger som gjelder uoverensstemmelsene som oppsto mellom siktede og fornærmede samme kveld.

Ukjent syrisk miljø

I Inntrøndelag tingrett fremkom det at fornærmede, siktede og mange av vitnene har en nær tilknytning til hverandre. I tillegg, presiseres det at partene kommer fra to store familier i et syrisk miljø som politiet per i dag ikke har noen kontroll eller oversikt over.

Slutning

Rettens vurdering er blant annet som følger:

«varetektsfengsling for fire uker vil ikke være et uforholdsmessig inngrep. Det er ved denne vurdering lagt særlig vekt på sakens alvorlige karakter. Mistanken gjelder en grov voldshandling med et stort skadepotensial der fornærmede ble påført stikkskade i magen. Fornærmede var gravid i fjerde måned.

Begjæringen om fengsling i inntil fire uker tas til følge, samt at siktede bør undergis brev- og besøkskontroll i inntil to uker».

Kommentar

Ifølge retten, kommer de her involverte partene fra to store familier i et syrisk miljø som det lokale politiet per i dag har null oversikt over!

Hallo – hva er dette for noe? Hvordan er dette mulig? Hvorfor har ikke politiet i et forholdsvis lite lokalsamfunn FULL kontroll og oversikt over spesielt hva utlendingsmiljøet relatert til det denne svært grove og så langt totalt umotiverte voldskriminaliteten angår?

Dersom dette er representativt for den øvrige politistyrken som er stasjonert rundt omkring i Kongeriket Norge – ja, da er det virkelig grunn til bekymring!

