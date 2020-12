annonse

14. desember er dagen da delstatenes valgmenn møtes og avgir sin stemme. 270 er det magiske tallet som gir flertall. I to av delstatene ble det idag avgitt «konkurrende» valgmannsstemmer.

Trump-kampanjen skal ha bedt republikanske valgmenn i Pennsylvania og Georgia møtes og avgi sine stemmer til Trump i tilfellet noen av de pågående søksmålene i de to delstatene lykkes.

«Vi foretok denne avstemmingen for å bevare de rettslige muligheten som fortsatt finnes,» sa Trump-kampanjens leder i Pennsylvania, Bernie Comfort i en uttalelse ifølge Fox News. «Dette er på ingen måte noe forsøk på å stjele valget eller utfordre viljen til velgerne i Pennsylvania.»

BREAKING: REPUBLICAN ELECTORS CAST PROCEDURAL VOTE , SEEK TO PRESERVE TRUMP CAMPAIGN LEGAL CHALLENGE pic.twitter.com/XVWuR5WzvN — PA GOP (@PAGOP) December 14, 2020

Samtidig møttes også republikanske valgmenn i Georgia.

Meanwhile, in another part of the GA State Capitol, 16 GOP electors cast ballots for Trump, declaring that "the contest of the election is ongoing." Photo via @HaistenWillis, who's reporting from the room. pic.twitter.com/xnPrBQIHsw — Michelle Ye Hee Lee (@myhlee) December 14, 2020

De offiselle valgmannsstemmene i de to delstatene ble avgitt av demokratiske valgmenn til fordel for Joe Biden.

– 20. januar er fristen

Trumps rådgiver Stephen Miller i et intervju mandag at «den eneste datoen som står i konstitusjonen er 20. januar, så vi har mer enn nok tid til å rette opp i dette valgjukset og sertifiserer Donald Trump som vinner av valget.»

Miller refererte til «et alternativt sett av valgmenn» som vil avgi sin stemme i de omstridte delstatene, og de resultatene vil bli sendt til kongressen. «Det sikrer at alle våre rettslige muligheten fortsatt holdes åpne,» sa han ifølge Breitbart.

Miller nevnte at de tre hovedsporene rent rettslig var i Wisconsin, Pennsylvania og i Georgia. Han referte det mer spesifikt til å være:«improperly cast absentee ballots in Wisconsin, violation of the Equal Protection Clause in Pennsylvania with cured ballots, and changes to the signature matching in Georgia without state legislature approval.»

(Resett gjengir de tekniske termene på engelsk for nøyaktighetens skyld.)

– Disse tre bruddene på valgloven er i seg selv nok til å gjøre Donald Trump til vinner av valget i 2020, uttalte Miller.

