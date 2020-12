annonse

Det er i rapporten Holdninger til innvandrere og innvandring 2020 at resultatene fremkommer. Stadig flere mener at innvandrere gjør en nyttig innsats i arbeidslivet. Stadig færre mener at innvandrere flest misbruker sosiale velferdsordninger og at innvandrere i mindre grad oppfattes som en kilde til utrygghet i samfunnet.

Mener nordmenn at innvandrere anses som en kilde til utrygghet i samfunnet? Også her ser vi en utviklingstrend mot mer positive holdninger, skriver statistikkbyrået.

I 2002 var det omtrent like mange som var enige som uenige i denne påstanden, henholdsvis 45 og 41 prosent. I perioden frem til 2020 ser vi at kurven for andelen uenige stiger til 63 prosent, mens andelen som er enig har gått ned til 20 prosent i samme periode. Bare det siste året, fra 2019 til 2020, har andelen som er enig gått ned med 4 prosentpoeng. Dette viser en tydelig nedgang i skepsisen til innvandrere med tanke på om de utgjør en trussel mot samfunnstryggheten.

SSBs funn er videre:

annonse

– Det er stadig færre som er skeptiske til å ha innvandrere i nære og mindre nære relasjoner, som hjemmehjelp, ny nabo eller svigersønn/-datter.

– Flertallet av de som blir intervjuet i undersøkelsen ønsker at muligheten for flyktninger og asylsøkere til å få opphold i Norge bør være som den er i dag. Imidlertid er andelen som mener det bør bli lettere å få opphold økende, samtidig med at andelen som mener det bør bli vanskeligere går ned.

– De fleste som har kontakt med innvandrere, oppgir at de i hovedsak har positive erfaringer med dette.

Holdninger varierer etter ulike kjennetegn ved respondentenem, skriver SSB.

– Kvinner har ofte mer innvandrervennlige holdninger enn menn, og unge er mer liberale enn eldre.

–Personer med høy utdanning er mer positive til innvandrere og innvandring enn det lavt utdannede er. Studenter og skoleelever er mer positive enn det trygdede/pensjonister er, mens de som er i arbeid befinner seg mellom disse to gruppene.

annonse

–Det går et skille mellom by og land, ved at de om bor i tettbygde strøk ofte har mer innvandrervennlige holdninger, mens de som bor på mindre tettsteder er mer skeptiske.

Geografisk har SSB funnet at det i Oslo og Viken og i Trøndelag er mer positive holdninger til innvandrere enn i Agder- og Sør-Østlandet og i Nord-Norge.

SSB mener «Forskjellige holdninger i ulike deler av landet kan til dels sees i sammenheng med at de som bor i større byer og mer tettbygde strøk ofte har mer kontakt med innvandrere og at det er flere med høy utdanning her.»

Hva med den angivelige rasismen?

Det blir i rapporten ikke diskutert hvordan disse mer positive holdningene til innvandrere er kompatibelt med myndighetens og medienes påstand om den utstrakte rasismen som angivelig finnes i Norge. I september lanserte Regjeringen en egen Handlingsplan mot diskriminering av og hat mot muslimer.

Les også: Allahu Akbar fra regjeringen – en fullstendig kontraproduktiv «handlingsplan mot muslimhat»