annonse

annonse

President Donald Trumps siste forsøk på å omstøte valget i Wisconsin ble avvist i delstatens høyesterett mandag.

I søksmålet gikk Trump inn for å underkjenne stemmene til 221.000 velgere i to sterkt demokratiske fylker, ifølge NTB og AP.

Les også: Tror Trump på sine egne påstander? Neppe, så hva er det han vil?

annonse

Kjennelsen kom bare en time før delstatens valgdelegater skulle samles for å gi sine stemmer til Joe Biden, og to dager etter at et annet Trump-søksmål var avvist.

Dommeren i lørdagens sak brukte sterke ord om søksmålet. Hun mener det har elementer av rasisme og er uamerikansk.

Biden vant delstaten med 0,6 prosentpoeng og vel 20.000 stemmer mer enn Trump. I to omtellinger kom man frem til samme resultat.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474