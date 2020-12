annonse

Reaksjonene på fjerningen av «Nissene over Skog og hei» viser at venstresiden fortsatt er motstandsyktig mot ekstreme identitetspoitiske strømninger.

Det har lenge sett ut som at de sterke identitetspolitiske strømningene som har fått fotfeste i amerikansk politikk og store deler av vestlig akademia også skulle få dominere norsk politikk og samfunnsliv.

Bekymringen har vært reelll. Fra de første sakene begynte å dukke opp om den bekymringsfulle utviklingen på amerikanske og britiske universitet, har det gått raskt. Det har fremstått som at det er nok å hevde at man føler seg krenket eller såret av noens meninger for å vinne gjennom.

Fra 2020 kan vi nevne eksempler i fleng:

En redaktør nektet å anmelde en bok fordi hun er redd for å gi den oppmerksomhet, unge politikere fra MDG og venstresiden vil rive statuer av Winston Churchill og Ludvig Holberg, Kunsthøgskolen i Oslo (KHiO) har blitt et sted for politisk aktivisme mot kontroversielle ytringer, Diplom-Is som fjernet en urfolksinspirert drakt fra logoen og TV Norge som fjernet «Nissene over skog og hei» fra TV-skjermen.

Men nå har TV Norge snudd. Det skjer etter at en rekke debattinnlegg også fra personer på venstresiden har kommet med skarp kritikk av krenkelseshysteriet som er i ferd med å legge seg som et teppe over den norske samfunnsdebattanten. Disse sakene har også figurert høyt på oversiktene over de mest delte sakene den siste uken.

Tidlig rykket Per-Willy Amundsen ut i Resett og advarte om konsekvensene av å gi etter for press fra den ekstreme venstresiden. Men i etterkant av dette har også flere andre fulgt opp med skarpe innlegg, blant annet SV-politikeren Robin Hansson og tidligere AUF-leder Mani Hussain. En så sterk tverrpolitisk enighet om en sak er det egentlig nokså sjelden man finner i norsk politikk.

Sakene og reaksjonene viser etter mitt syn at påstanden om at den norske venstresiden er preget av identitetspolitiske strømninger er gal. Venstresiden slik begrepet vanligvis brukes, om partifloraen Ap, SV, Rødt og store deler av LO og norsk fagbevegelse er i forsvinnende liten grad opptatt av hvem som til en hver tid føler seg krenket. Den jevne venstresideaktivist er langt mer opptatt av arbeidslivspolitikk, motstand mot privatisering, miljø- og klimapolitikk, skattepolitikk og i varierende grad en mer liberal innvandringspolitikk. For å nevne noen eksempler.

Fra akademia

Selv om det er grunn til å frykte at identitetspolitiske strømninger i fremtiden skal få sterkere fotfeste på den norske venstresiden, er vi svært langt fra amerikanske tilstander. Det er positivt.

De identitetspolitiske strømningene i Norge finnes nemlig hovedsaklig fortsatt kun i akademia og snevre aktivistmiljøer. Det er først når dagens studerende får nøkkelroller i samfunnet at dette blir et større problem, i den grad de lar seg prege av disse holdningene. Og igjen er det på venstresiden slaget kommer til å stå.

Saken og reaksjonene viser også at det er en sterk motstand mot meningsløse botsøvelser som det TV Norge satte i gang. Antakelig trodde kanalen det ville lønne seg å fremstå som ekstremt politisk korrekt. Heldigvis tok de feil.

Det finnes heldigvis også langt større og viktigere stridsspørsmål enn TV-programmer som «Nissene over skog og hei». Likevel er det svært gledelig å kunne konstatere at fornfuften denne gangen seiret.

