Oslo-politiet har henlagt en sak der tre personer skal ha blitt utsatt for politisk motivert vold.

Den 11. august sto Reinert Skadsem, og to andre medlemmer stod på stand for Selvstendighetspartiet på Kalbakken på Oslos ytre østkant da de ble angrepet. Skadsem ble selv slått så hardt at han fikk en blåveis. Politiet kom til stedet straks etter hendelsen.

– Det er jo ikke sånn 100 prosent uventet at slikt skjer når vi er i bydeler der disse menneskene (venstreekstremister red.anm.) er aktive. Men det skjedde veldig plutselig. Jeg ser på det som terror. De bruker vold for å stanse politiske motstandere, sa Skadsem til Resett, like etterpå.

– De kalte oss nazipakk eller nazisvin, erindret han.

Politiet skal ha kommet til stedet, og de to gjerningspersonene ble stoppet.

– Avhør av alle parter ble gjort på cirka en time før alle fikk gå til sitt. De to som angrep oss ble ikke arrestert, men fikk oppholdsforbud resten av dagen.

Politet opprettet sak.

Filter Nyheter skrev etter en tid også om saken: «Etter det Filter Nyheter får opplyst, har de mistenkte tidligere vært i politiets søkelys som del av et militant, antifascistisk miljø som ser på vold som legitimt virkemiddel mot personer de regner som høyre-radikale eller-ekstreme.»

Skadsem forteller til Resett at politiet nå har henlagt saken. Han er sterkt kritisk til dette og henviser til Straffelovens paragraf 117:

§117. Inngrep overfor viktige samfunnsinstitusjoner

Med fengsel inntil 6 år straffes den som ved bruk av makt, vold eller trusler, eller på annen ulovlig og organisert måte, griper inn i virksomheten til viktige samfunnsinstitusjoner som for eksempel en offentlig myndighet, et politisk parti eller et medieforetak, og derved setter betydelige samfunnsinteresser i fare.)

Skadsem mener angrepet var et klart brudd på straffelovens §117. ShP er et politisk parti. De sto klart fram som et politisk parti, og hadde bl.a. flagg ved standen. Angriperne visste at de representerte ShP, og vedstår i sin egen forklaring til politiet at de angrep standen uprovosert.

– For meg er det ubegripelig at de ikke ble siktet etter denne paragrafen, sier Skadsem.

Resett kjenner identiteten til de angivelige gjerningspersonene.

Henlagt på bevisets stilling

Politiadvokat Andreas Kruszewski kan opplyse om at saken ble henlagt på bevisets stilling.

– Politiet avga anmeldelse i saken den 11. august 2020. Sakens art gjorde at etterforskningen ble høyt prioritert, siden det var utøvet vold hvor personer som utøvet politisk virksomhet på vegne av et politisk parti var fornærmet, sier Kruszewski til Resett.

Han forklarer at man dessverre ikke fant tilstrekkelig bevis i saken.

– Saken ble først etterforsket i en omgang, men ble returnert til ytterligere etterforskning av undertegnede da den ikke var tilstrekkelig opplyst. Det ble deretter gjennomført ytterligere etterforskingsskritt, uten at disse førte til at saken var tilstrekkelig belyst.

– Dermed ble saken henlagt på bevisets stilling. Vi hadde ikke tilstrekkelig bevis til at det kunne reises tiltale.

Ble etterforsket bredt

Andreas Kruszewski understreker at man har etterforsket saken bredt i håp om å komme videre. Han opplyser at man blant annet etterforsket hypoteser om angrep på samfunnsinstitusjoner og ytringsfriheten, for å nevne noe.

– Vi har forfulgt flere spor, uten hell, slår han fast.

