En mann i 30-årene er dømt til 100 dager ubetinget fengsel for å ha lastet opp en video av ekskjæresten på nettstedet Pornhub.

Mannen må i tillegg betale 75.000 kroner i oppreisning til kvinnen, skriver Rett24.

Den langt yngre kvinnen hadde samtykket til å bli filmet da de var kjærester. Etter at forholdet tok slutt ble spredd informasjon i lokalmiljøet på chattetjenester Jodel at filmen lå ute på pornonettstedet Pornhub.

«Slik retten ser det, inneholder meldingene på Jodel regelrett “reklame” for filmen, og går langt på vei i å identifisere fornærmede (…) Det er åpenbart at avsenderen ønsker å spre nyheten om filmen i lokalmiljøet og gjøre det kjent hvem som opptrer på filmen, uten å avsløre sin egen identitet. At fornærmede også omtales som slut, hore og pornostjerne, forsterker krenkelsen», skriver Hardanger tingrett.

Filmen var lastet opp av en person med et kvinnelig brukernavn, og ekskjæresten benektet å ha noe med delingen å gjøre. Men politiets etterforskning viste at den aktuelle brukeren var laget via mannens IP-adresse i hans egen bolig, og at filmen var lastet opp fra samme sted, skriver NTB.

Mannen ble dømt for plagsom eller hensynsløs atferd og å ha krenket en annens fred.

Kvinnen har fått store psykiske problemer etter hendelsen, og retten kom til at oppreisningen bør settes 50 prosent høyere enn det som ifølge retten vil være normalt for denne type saker.

Filmen ble ifølge dommen avspilt 173 ganger før den ble slettet fra databasen.

