På TV 2 blir musiker Ina Wroldsen rørt til tårer av den syv år gamle syke og foreldreløse Bertie fra Rwanda.

Opptrinnet skjedde under en sending av «Julekveld hos Prøysen», og målet var å samle inn penger. Det som ikke kommer frem i TV 2-programmet er at Bertie har blitt elleve år og ikke lenger er syk.

– Det kan hende programmet fungerer til å samle inn penger, men det forsterker stereotypier om givere og mottakere av hjelp, sier forsker Stine Bang Svendsen til Bistandsaktuelt.

I en serie juleprogrammer kan vi følge kjendiser på tur til afrikanske land, der de skal samle inn penger til Plan Norge.

I det første program er Ina Wroldsen gjest, og seerne får bli med henne til Rwanda for å treffe tre foreldreløse barn. Hun møter Belize (15), Valentine (11) og Bertie (7). Moren har forsvunnet, barna har sluttet på skolen og de har lite mat. Wroldsen blir rørt til tårer.

Så blir den yngste Bertie syk og Wroldsen besøker ham på sykehuset. Der blir hun forferdet over forholdene.

– Det føles som jeg har vært i en krigssone. Det har man jo egentlig vært. Jeg tenker at jeg kan ikke stå her og grine, for det hjelper jo ingen. Men jeg kommer aldri til å glemme dette, sier Wroldsen i TV 2-innslaget.

Men det vi ikke får vite er at filmopptaket er fire år gammelt. Bertie har blitt 11 år gammel og har blitt frisk.

Forsker Bang Svendsen er kritisk til slik markedsføring. Hun mener de bruker en klassisk offerfortelling der kjendisen er hovedpersonen. Det er kjendisens følelser som står i sentrum.

– Det fremstår som en helt fast sekvens i disse videoene at kjendisen skal bryte sammen i gråt, sier hun, og legger til:

– Kjendisens smerte er der for å skape empati, men det er en empati med kjendisen i vel så stor grad som med barna. Dette grepet brukes aktivt, for å prøve å vekke giveres sympati. Det handler om hvem sin lidelse og hvem sine følelser som virker viktige og reelle for tv-seeren.

Hun mener videre at en som ikke er emosjonelt forberedt på hva en møter, gjør de menneskene en møter ansvarlige for sine følelser.

– Det er en stor byrde, spesielt for barn.

