annonse

annonse

Profilert dansk islamkritiker aktuell med ny bok.

Lars Hedegaard er tidligere leder av Trykkerifrihetsselskapet, historiker og journalist. Han er en kjent islamkritiker og forkjemper for ytringsfrihet. Han ble i 2013 forsøkt drept i sitt eget hjem av dansklibaneseren Basil Hassan, men overlevde mirakuløst.

Nå er han aktuell med en ny bok.

annonse

Boken Sådan døde Danmark, er nå lansert i Danmark av Document forlag, skriver Hege Storhaug hos Human Rights Service.

Storhaug har selv skrevet ofrordet til boken. Her går hun opp historien om hvordan han ble kritisk til verdensreligionen islam. I boken hevder han at det ifkke finnes et eneste eksempel på at muslimsk befolkning har slått seg ned blant en ikke-muslimsk befolkning uten at det alltid har medført kamp om territoriet. Og det er der vi nå er i Vest-Europa.

– Lars mener således at islams inntog i Danmark – og for den del i Norge – er den største katastrofen som har skjedd våre samfunn siden vi ble kristne nasjoner for over 1.000 år siden. Å slippe islam innenfor Danmark og Vestens grenser, er for ham det største svik i kjent kristen tid. Denne nye situasjonen er den mest vidtrekkende omveltningen vi har opplevd siden Romerrikets fall, skriver han. Nettopp derfor anser han kampen for å bevare våre frihetsverdier som vår tids viktigste politiske kamp.

annonse

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474