Interessen rundt Joe Biden virker å være lav.

På valgdagen 3. november fikk Joe Biden etter de offisielle resultatene over 80 millioner stemmer. Det er over 15 millioner flere stemmer enn Barack Obama fikk i 2012, noe som er rekord i amerikansk valghistorie.

Trump fikk 74 millioner stemmer. Aldri før har en sittende president fått så mange stemmer.

Men selv om rekordmange stemte på Joe Biden, er det få som ønsker å høre hva 78-åringen har å si.

Mandag ble det klart at Biden formelt er valgt til USAs nye president etter at 306 valgdelegater har gitt sin stemme til ham og visepresident Kamala Harris.

Historisk seierstale

Norske medier, inkludert, NTB, VG, NRK og TV 2, har laget store saker om seierstalen til Biden. Men ingen nevner at det kun var litt over 4000 som så den historiske talen på C-span.

I C-Spans kommentarfeltet er det kommet flere hundre kommentarer der de fleste harselerer med Biden. Noen sår også tvil om han virkelig fikk 80 millioner stemmer.

Noen av de som har kommentert trekker også frem Dominions valgmaskiner, og hevder disse maskinene skal ha skiftet stemmer fra Trump til Biden.

President Trump er enig. Han mener valgresultatet ikke er gyldig og skriver på twitter at Biden vant etter valgfusk på grunn av datamaskiner fra Dominion.

– Dette er store nyheter. Dominions valgmaskiner er en skandale over hele landet. De forandret valgresultatet etter et valgskred. Vi kan ikke la dette skje, skrev Trump og viste til et angivelig bevis for valgfusk.

This is BIG NEWS. Dominion Voting Machines are a disaster all over the Country. Changed the results of a landslide election. Can’t let this happen. Thank you for the genius, bravery, and patriotism of the Judge. Should get a medal! https://t.co/4WwiA83Prg

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020