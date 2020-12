annonse

Historisk sett har Oslo FrP og Oslo FpU vært en liberalistisk bastion.

Mange av partiets mer liberale lederskikkelser kommer herfra: Siv Jensen, Ellen Christine Christensen, (den gang liberalistiske) Carl I. Hagen, Pål Atle Skjervengen, Jan Arild Snoen, Peter N. Myhre. Selv etter utrenskingen på Bolkesjø har fylkeslaget vært relativt liberalt. Fylkeslaget har lenge vært preget av uenigheter, men spesielt i senere tid har de derimot vært ganske stødig i å ønske seg en annen retning. Som en liberalist synes jeg det er trist, men medlemmenes ønsker bør respekteres.

Partidemokratiet stemte frem den nasjonalkonservative linjen i Oslo Frp. Fylkeslaget ønsket Geir Ugland Jacobsen som leder, og kort tid etterpå vedtok de en resolusjon på å gjøre Norge til et patriotisk fyrtårn. De har fremmet krav om full innvandringsstopp. I tillegg har lokallagene i høy grad uttrykt et ønske om nasjonalkonservative kandidater: Både Christian Tybring Gjedde, Carl I. Hagen, Geir Ugland Jacobsen og Resetts Maria Zähler. Vi finner også andre kjente og populære konservative navn som Documents Kent Andersen og FpUeren Adrian Smith-Stenberg.

Som en utenforstående ser det tydelig ut hvilken politikk fylket ønsker seg. Sentralstyret mener derimot tilsynelatende at fylket går for langt. De behandler nå en sak mot deres leder, og mange har varslet medlemsflukt om han ekskluderes. Å si om det er fordi Jacobsen sådde tvil om Siv Jensens “garanterte” 1. plass på fylkes lister til Stortingsvalget eller om det er en advarsel om å jekke ned de mest kontroversielle uttrykkene blir bare spekulasjon. Jacobsen har tidvis vært en løs kanon, men behandlingen er hvert fall utvilsomt et signal om at han – og muligens de andre nasjonalkonservative – må føye seg inn i rekken. Sentralstyrets driver en maktdemonstrasjon. Fylkeslederen blir gjort til et eksempel på hva som skjer når en ikke lytter til sentralstyrets kommandoer. Demonstrasjonen blir trolig dog uten nytte: Oslo FrP har valgt sin vei.

I partipolitikken er det uhørt at et sentralstyre skal blande seg inn i lokaldemokratiet slik. Nominasjoner styres nedenfra, i lokal- og fylkeslag. De må kunne ha debatter om partiets strategi, politikk og personer uten sentral innblanding, det er nettopp poenget med et politisk parti. Det er medlemmene som bestemmer fylkets kandidater og politikk, og fylket er med å bestemme den nasjonale politikken. Det er medlemmer ved landsmøtet som er partiets høyeste organ. Siv Jensen får bli så muggen hun bare klarer – Oslo er ikke liberalistisk og de liberalistiske kandidatene står ikke sterkt lenger.

Istedenfor medlemsflukt til nasjonalkonservative partier bør heller Oslo-medlemmene få den politikken de ønsker seg, og med det i mitt syn grave seg en enda dypere grav. Om de vil ha enda lavere oppslutning i Oslo bør de få lov til det. Det går egentlig helt fint, for det finnes et alternativ. Liberalistene stiller en sterk liste i Oslo og kommer med all sannsynlighet til å utfordre Oslo FrP bak Per Sandberg og Arnt Rune Flekstads fane. Sandberg har allerede varslet Tybring-Gjedde om at plassen hans ikke lengre vil være sikker. Sandberg og Liberalistene kan overraske.

Så la FrPs nasjonalkonservative få bli. Vi i Liberalistene ønsker heller alle liberalister i Frp hjertelig velkommen inn i varmen hos oss. Her har vi sterk tro på frihet til enkeltmennesket, kutt i offentlige utgifter og en næringsvennlig politikk med sterk nedsettelse av skatter og avgifter.

