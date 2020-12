annonse

TV Norge snur og legger innholdet tilbake på Dplay.

– Vi har lært at vi trenger å tenke nytt rundt arkivet vårt. Denne tenkningen må ha et blikk både til hvordan vi kan opptre som en ansvarlig samfunnsaktør nå – og som en ansvarlig forvalter av historien fram til nå, skriver ansvarlig redaktør Espen Skoland i TVNorge.

Det skapte storm da TV Norge kunngjorde at de fjerner julehumor-programmet «Nissene over skog og hei» med Espen Eckbo og Atle Antonsen fra Dplay og TV Norge.

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

Det skjedde blant annet etter press fra instagram-kontoen «rasisme_i_norge».

Men nå har strømmetjenesten snudd, etter at en rekke debattinnlegg også fra personer på venstresiden har kommet med skarp kritikk av krenkelseshysteriet som er i ferd med å legge seg som et teppe over den norske samfunnsdebattanten. Disse sakene har også figurert høyt på oversiktene over de mest delte sakene den siste uken

Tirsdag ettermiddag er det klart at TVNorge legger «Nissene over skog og hei» tilbake på Dplay. Det kommer fram i en kronikk i VG.

Ansvarlig redaktør i TVNorge, Espen Skoland, skriver at løsningen blir å «merke arkivinnhold som fremstår annerledes og oppleves støtende i dagens kontekst».

Flere har vært kritiske til at programmet Nissene over skog og hei ble fjernet. Tidlig rykket Per-Willy Amundsen ut i Resett og advarte om konsekvensene av å gi etter for press fra den ekstreme venstresiden. Men i etterkant av dette har også flere andre fulgt opp med skarpe innlegg, blant annet SV-politikeren Robin Hansson og tidligere AUF-leder Mani Hussain.

