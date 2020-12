annonse

I dag våknet vi opp til de dramatiske nyhetene om at Norge i følge FN ikke er verdens best land å bo i.

NRK slår nyheten opp med krigs typografi vi ikke har sett siden invasjonen 9. April 1940. Konstant kakkles det så det fråder i radioen på morgen med nytt av forståsegpåere, kommentatorer og klimaprofitører, det er nærmest unntakstilstand. Over natten har Norge gått fra å toppe listen over verdens beste land å bo i, en posisjon vi har innehatt i over 30 år, og rast ned til 16 plass. Hvem hadde trodd at noe så brutalt og forferdelig kunne skje imens vi sov? Og så i verdens beste land, unnskyld rikeste land, det er en skandale!

I går kveld gikk alle nordmenn til sengs tilfredse i verdens beste land å bo i, for så kun å våkne opp tre plasser fra Hviterussland, Europas siste diktatur, men heldigvis foran Italia. Vi er nå på 16 plass, altså 16 plass! Noe så uhørt, vi er milevis bak søta bror og våre brødre i Danmark.

Nå har land som Sveits, Tyskland, Slovenia og Malta rast forbi oss. Disse våkner opp og har blitt bedre land å bo i over natten. Men hvordan var dette mulig? Hvordan kunne vi gå ifra å være best til å ikke engang være på topp ti listen? Morgenkaffen smaker ikke så godt, og det er deprimerende vær ute, noe har skjedd, jeg kjenner livslysten ebbe ut i takt med at kaffen blir kald, er Norge forandret for alltid?

Grunnen til at Norge plutselig ikke er noe bra sted å bo lengre er selvfølgelig klima og Co2 sin skyld. Klimareligionens yppersteprester har nemlig bestemt seg for å beregne inn Co2 fotavtrykk og konsum per innbygger i beregningene. Det er nemlig nå klinisk bevist at folk som bruker mer Co2 er mindre lykkelige enn dem som konsumerer mindre Co2. Med en verdi på 37,9 tonn per innbygger, har Norge den sjette høyeste verdien av materielt fotavtrykk blant 169 land.

Når det gjelder CO₂-utslipp har Norge 8,3 tonn per innbygger, som er blant de 30 største verdiene totalt.

Med ett ønsker jeg meg tilbake til 1990 tallet da landsmoderen regjerte. Alt var så bra før, så bra at Gro Harlem Brundtland i sin nyttårstale kunne utbasunere «Det er typisk norsk å være god». Hun turte ikke si best, men det var den gangen. Nå er vi på 16 plass sammen med ulykkelige land som Nederland, Spania, Israel, Italia og Gud forby Ungarn! Også Ungarn da, hva i huleste, verden står seg ikke til Jul engang slik dette utvikler seg.

Heldigvis var det ikke så farlig med Co2 da Gro var landsmoder, da ble Co2 og oljen sett på som en velsignelse for landet. For hva har oljen egentlig gjort for oss? Da har jeg en opprivende opplysning å komme med til livsfjerne aktivister som har svært lite historieforståelse. Oljen gjorde oss til verdens beste land å bo i. Vi reiste oss fra fattigdom til velstand. Vi fikk statsfinanser som kunne løfte opp by og land, bygge sykehus, veier, flyplasser, barnehager, universiteter, folkehøyskoler, imponerende broer, bore og sprenge tunneler i hvert eneste fjell, bygge ut motorveier, kaianlegg og idrettsanlegg.

Oljen ga oss penger, masse penger, vi ble rike som troll. Så rike at vi kunne kjøpe oss ikke bare en TV men flere, og vi kunne kjøpe hytter i flertall, reise til nære og fjerne strøk, vi fikk utelivsbransje, restauranter, kjøpesentere, butikker som solgt mer enn bare kjøttkaker og fiskeboller, vi ble internasjonale, vi kunne spise indisk mat og taco på fredager, og vi kunne spandere på oss ett velferds og trygdesystem hele verden misunner oss, faktisk så mye at folk reiser fra andre siden av jorden for å kunne komme hit å leve på oljepenger. Velsignelsen som ble oss gitt var så enestående at sikkert mange trodde, og fortsatt tror at Gud må være norsk.

Slik er det ikke lengre, nå skal vi skamme oss. Vi skal ha kjøttskam, flyskam, hytteskam, ferieskam, bilskam, vi skal rett og slett skamme oss. Så fælt er alt dette at vi ikke lengre får trone på førsteplassen, for den er nå reservert til Irland. Og for min del må jeg si at Irland faktisk er et hyggelig sted å være – god Wisky har de også – men de er ikke i nærheten av å være Norge.

Vi må ikke glemme at det Norge vi forlot i går kveld er det samme som vi våknet opp til i dag, fortsatt verdens beste land å bo i. Jeg kunne ikke valgt meg noe annet sted å bo. Vi har et vitalt sivilsamfunn, kort vei til politiske prosesser i ett velfungerende demokrati, lav fattigdom i motsetning til den nye førsteplassen. Vi har fortsatt en meget høyt utdannet befolkning, godt og ordnet arbeidsliv, ryddig økonomi, lav rente og solide banker. Vi har verdens rauseste velferdsstat, og det renner over av penger i statskassen. Om ikke innbyggerne er rike så er ihvertfall Finansdepartementet velholden, enn så lenge.

Konklusjonen er vel kanskje at selv om FN har bestemt seg for at mennesker som lever med mer CO2 har det mye værre enn mennesker som ikke bruker Co2 har en liten konsekvens for vår hverdag.

FN får mene hva de vil, og for å være ærlig. Det er litt deilig å ikke være på førsteplass, selvgodheten en slik kåring kan føre til passer dårlig med janteloven og nordmenns ønske om å ikke stikke seg ut. Det er også en velsignelse å slippe å høre på politikere som slår seg på brystet og skryter av at Norge er verdens beste land å bo i, akkurat som om det er politikernes skyld og ikke oljen som har betalt for alt sammen.

Det eneste jeg frykter er at noen blir så ivrige på å kapre førsteplassen tilbake at de i sin glødende naivitet faktisk legger ned oljenæringen, og med det slår beina under alt vi har. Da kan vi sikkert trone på førsteplass en stund før vi som en brennende komet daler mot jordens overflate kræsjer i en spektakulær eksplosjon, og legger oss nederst på listen sammen med land som den Sentralfarikanske Republikk, Chad, Burundi, Burkina Faso eller Sierra Leone.

Så kjære landsmenn, nyt dagen og smil, du bor fortsatt i Norge, verdens beste land å bo i for nordmenn, og alle andre som kunne tenke seg å bo her sammen med oss.

