Norge sletter all statsgjeld til Somalia

Gjelden ettergis på bakgrunn av en bilateral avtale mellom Norge og Somalia, hvor Norge ettergir Somalias gjeld på 16,2 millioner kroner. Ifølge avtalen slettes 67 prosent av gjelden nå og resten om Somalia leverer på en rekke økonomiske tiltak og reforme innen 2023.

I mellomtiden vil Somalia ha svært lave gjeldsforpliktelser.

Det skjer etter at Norge i mars bidro Norge med et kortsiktig overgangslån på 3,4 milliarder kroner for å klarere Somalias misligholdte gjeld til Verdensbankens fond for de fattigste landene (IDA).

– Jeg er stolt av at Norge har vært en pådriver i denne prosessen, som viser hva vi kan få til når partnerland, givere og det multilaterale systemer samarbeider, sier utviklingsmninister Dag-Inge Ulstein.

Variabel karakter

Gjeldslsettingen skjer etter at Norad nylig slapp en evaluering av Norges bistand til Somalia i tidsperioden 2012 til 2018. I denne rapporten slås det fast at resultatene etter 3,2 milliarders bistand til det krigsherjede landet i beste fall er av variabel karakter.

I rapporten pekes det blant annet på at det har vært manglende åpenhet om ulike prioriteringer, som har bidratt til rykter, og medført at Norges intensjoner i Somalia er blitt misforstått. Dessuten er det slik at norsk bistand ikke har vært koordinert på et overordnet nivå.

