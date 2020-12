annonse

Etter det Resett erfarer går nå Fremskrittspartiets stortingsrepresentant fra Troms, Per-Willy Amundsen, inn i interimstyret sentralstyret har opprettet for Oslopartiet.

Dette tolkes som et signal om at fløyen som ønsker et tydeligere Frp slutter opp om avgjørelsen om eksklusjon og at fylkeslaget settes under administrasjon.

Resett får opplyst at disse går inn i interimstyret:

Leder: Sentralstyremedlem Ketil Solvik-Olsen (Rogaland)

Medlemmer:

Jon Georg Dale (Møre og romsdal)

Per-Willy Amundsen (Troms)

Kari Kjønnås Kjos (Akershus).

Sluttet opp

Etter det Resett forstår har toneangivende Frp-politikere som Jon Helgheim og Sylvi Listhaug også sluttet opp om eksklusjonen av Geir Ugland Jacobsen og avgjørelsen om å sette Oslo Frp under administrasjon.

En toneangivende kilde i Frp sier til Resett at man oppplever at Oslopartiet har skadet de som «ønsker et tydeligere Frp». En annen sentral partikilde opplyser at det har kommet tilbakemeldinger fra grunnplanet den siste tiden som en reaksjon på at Oslo Frp-lederen har gått godt for det som beskrives som «konspirasjonsteorier» i etterkant av valget i USA.

Sjokkert

Men Oslo-stortingsrepresentant Christian Tybring-Gjedde var blant de som etter det Resett får opplyst protesterte mot avgjørelsen under sentralstyremøtet onsdag kveld.

– Jeg er sjokkert, målløs og lei meg. Utover det har jeg ingen kommentar, sier Tybring-Gjedde til Dagbladet.

Han får støtte fra partinstor Carl I. Hagen, som internt har vært oppfattet som en alliert av Geir Ugland Jacobsen.

– Jeg er sjokkert og skjønner ingenting. Jeg ser fram til å få litt forklaringer, og det får jeg ikke i kveld, er Hagens korte kommentar til NRK.

