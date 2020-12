annonse

Koronapandemien og det amerikanske presidentvalget preget det internasjonale nyhetsbildet i 2020, men året bød også på demonstrasjoner, krigstrussel, skogbrann og terror.

Januar:

2. januar – Det erklæres unntakstilstand i to australske delstater i forbindelse med skog- og gressbranner. I løpet av skogbrannsesongen blir 186.000 kvadratkilometer land svidd av, 34 mennesker og flere milliarder dyr omkommer.

3. januar – USA likviderer den mektige iranske generalen Qasem Soleimani i et rakettangrep i Bagdad. De neste dagene kommer det represalier og trusler fra iransk hold.

8. januar – Et ukrainsk passasjerfly styrter like etter avgang fra Teheran, alle 170 om bord omkommer. Irans forsvar innrømmer senere at de skjøt ned flyet ved et uhell.

22. januar – Kina isolerer millionbyen Wuhan, der covid-19 ble oppdaget. Ingen får forlate byen på 76 dager.

22. januar – Riksrettssaken mot Donald Trump begynner i Senatet.

24. januar – Frankrike bekrefter som første land i Europa tilfeller av covid-19.

28. januar – USAs president Donald Trump presenterer en plan for fredsløsning mellom Israel og Palestina.

Februar:

1. februar – Storbritannia forlater EU, men med en overgangsperiode til nyttår.

3. februar – Bernie Sanders og Pete Buttigieg deler seieren i Demokratenes nominasjonsvalg i Iowa, det første i rekken.

3. februar – Cruiseskipet Diamond Princess settes i karantene i Yokohama i Japan. Totalt blir 712 passasjerer smittet av koronaviruset.

5. februar – Donald Trump blir frikjent i riksrettssaken. Kun én republikansk senator, Mitt Romney, stemmer for å dømme ham.

8. februar–30 personer blir drept og 57 såret i en masseskyting i Thailand. Gjerningsmannen, en soldat, blir drept av politiet.

9. februar–Facebook utbetaler fem milliarder kroner til brukere i USA som ble utsatt for ansiktsgjenkjenning uten å ha tillatt det.

10. februar–Sørkoreanske «Parasitt» blir første ikke-amerikanske film til å vinne prisen for beste film under Oscar-utdelingen. Filmen vinner også tre andre Oscar-priser.

11. februar–Det nye koronaviruset blir offisielt omdøpt til covid-19 av Verdens helseorganisasjon.

19. februar–11 personer blir drept og fem blir såret i en masseskyting begått av en høyreekstremist i den tyske byen Hanau.

24. februar–Harvey Weinstein finnes skyldig i to seksuelle overgrep og dømmes til 23 års fengsel.

29. februar–USA og Taliban inngår fredsavtale i Doha. USA lover å trekke sine styrker ut innen 14 måneder.

Mars:

Februar-mars–Flere land i Europa begynner å innføre strenge tiltak mot koronaviruset.

2. mars–Valg i Israel. Statsminister Benjamin Netanyahu erklærer seier.

3. mars–Joe Biden sikrer seg flest delegater på supertirsdag, der det holdes nominasjonsvalg i 13 delstater.

6. mars–Antallet koronasmittede i verden passerer 100.000.

7. mars–I Quanzhou kollapser et hotell som brukes til karantene for folk som har vært i kontakt med koronapasienter, og 29 mennesker omkommer.

9. mars–Italia utvider karantenetiltak til å gjelde hele landet og forbyr all unødvendig reising. Dagen før hadde landet satt store deler av Nord-Italia i karantene.

11. mars–WHO erklærer at koronaviruset er en pandemi.

14. mars–Karantenefaste italienere synger fra balkongene sine for å demonstrere samhold.

15. mars–Vatikanet kunngjør at påskefeiringen kun strømmes på nett i år.

17. mars–Uefa utsetter fotball-EM til 2021. Senere blir også sommer-OL i Tokyo utsatt.

18. mars–Eurovision Song Contest avlyses på grunn av koronapandemien.

25. mars–Finland isolerer Helsingfors og regionen Nyland for inn- og utreise i tre uker.

27. mars–Storbritannias statsminister Boris Johnson tester positivt for koronaviruset. Han blir senere innlagt på intensivavdeling og mener selv «det kunne gått begge veier».

April:

1. april–FNs generalsekretær António Guterres kaller pandemien «den mest utfordrende globale krisen siden andre verdenskrig».

2. april–Antall koronasmittede på verdensbasis passerer en million, og antall døde 50.000.

8. april–Bernie Sanders trekker seg fra Demokratenes nominasjonskamp, og Joe Biden blir dermed stående alene som kandidat.

19. april–23 personer blir drept i en masseskyting i Nova Scotia i Canada. Gjerningsmannen er blant de døde.

20. april–Benjamin Netanyahu og Benny Gantz danner kriseregjering i Israel.

Slutten av april–en rekke europeiske land opphever nedstengingstiltak idet koronapandemien avtar i styrke.

Mai:

2. mai–Nord-Koreas leder Kim Jong-un viser seg offentlig for første gang på tre uker, etter spekulasjoner om at han hadde dødd etter en hjerteoperasjon.

16. mai–Felicien Kabuga, som er siktet for å ha finansiert folkemordet i Rwanda i 1994, blir pågrepet av fransk politi.

19. mai–En studie viser at de daglige globale CO2-utslippene har falt med 17 prosent under pandemien.

21. mai–USA beslutter at de vil trekke seg ut av Open Skies-avtalen, som lar land gjennomføre rekognoseringsflyginger over hverandres territorier. De forlater avtalen i november.

25. mai–47 år gamle, svarte George Floyd blir drept under en pågripelse i Minneapolis i USA. Dødsfallet utløser store demonstrasjoner i USA og verden over og varer i flere måneder.

26. mai–Twitter merker for første gang to av Donald Trumps twittermeldinger, om mulig valgfusk, som villedende.

29. mai–Donald Trump erklærer at USA melder seg ut av Verdens helseorganisasjon (WHO).

Juni:

1. juni–Et nytt ebolautbrudd begynner i Kongo, kort tid før det forrige skulle bli erklært avsluttet.

3. juni–En 43 år gammel fange i Tyskland settes i politiets søkelys i etterforskningen av Madeleine McCanns forsvinning i 2007.

4. juni–Hongkongkinesere markerer årsdagen for massakren på Tiananmen-plassen i 1989, mens byens folkevalgte forsamling vedtar en omstridt lov som gjør det forbudt å vise manglende respekt for Kinas nasjonalsang.

6. juni–Med seier i nominasjonsvalget i Guam har Joe Biden offisielt mer enn halvparten av delegatene i Demokratenes nominasjonsvalg og blir partiets presidentkandidat.

10. juni–Svensk påtalemyndighet kunngjør at de mener Stig Engström, den såkalte Skandiamannen, sto bak drapet på Olof Palme i 1986.

24. juni–Tyske Bayer inngår forlik på over 100 milliarder kroner med amerikanere som hevder å ha fått kreft etter bruk av ugressmiddelet Roundup.

26. juni–En norskiraner dømmes til sju års fengsel i Danmark for medvirkning til iransk etterretningstjenestes attentatplan mot en iransk flyktning.

27. juni–Verden passerer 10.000.000 bekreftede smittetilfeller og 500.000 koronadødsfall.

Juli

1. juli–En folkeavstemning i Russland sikrer et stort flertall for grunnlovsendringer som blant annet sikrer Vladimir Putin mulighet for å beholde makten i 16 år til.

1. juli–En ny, svært omstridt sikkerhetslov trer i kraft i Hongkong.

2. juli–Ghislaine Maxwell, Jeffrey Epsteins ekspartner, blir pågrepet, siktet for å ha hjulpet ham med å skaffe mindreårige jenter som han misbrukte.

7. juli–Brasils president Jair Bolsonaro får påvist koronaviruset. Han blir friskmeldt tre uker senere.

9. juli–Seouls ordfører Park Won-su blir funnet død i et skogområde. Han var nettopp blitt anklaget for seksuell trakassering av en sekretær.

10. juli–Etter en rettsavgjørelse kunngjør Recep Tayyip Erdogan at Hagia Sofia i Istanbul skal gjøres om fra museum til moské.

11. juli–Store menneskemengder demonstrerer i Khabarovsk øst i Russland mot pågripelsen av guvernøren Sergej Furgal. Demonstrasjonene varer i flere uker og er de største demonstrasjonene mot Vladimir Putin på flere år.

21. juli–EU blir enige om en koronakrisepakke på til sammen 750 milliarder euro.

August:

4. august–To massive eksplosjoner rammer havna i Beirut. Minst 200 mennesker dør og 6.500 blir skadd. Store deler av byen blir lagt i ruiner. Mange hundre tusen blir hjemløse.

9. august–I presidentvalget i Hviterussland får sittende president Aleksandr Lukasjenko offisielt over 80 prosent av stemmene, et resultat opposisjonen ikke godtar og som utløser store demonstrasjoner i landet i mange uker. Demonstrasjonene blir brutalt slått ned av politiet.

11. august–Joe Biden velger Kamala Harris som sin visepresidentkandidat–et historisk valg, siden hun er svart kvinne.

19. august–Et kupp i Mali fører til at president Ibrahim Boubacar Keita går av.

19. august–Californias guvernør Gavin Newsom kunngjør at delstaten bekjemper totalt 367 skogbranner. De skal siden føre til store ødeleggelser.

20. august–Den russiske opposisjonslederen Aleksej Navalnyj forgiftes på et fly i Sibir. Han flyttes senere til et sykehus i Tyskland og våkner fra koma 7. september. Russland benekter at han er blitt forgiftet.

25. august–Polio erklæres som utryddet i Afrika.

28. august–Japans statsminister Shinzo Abe går av helseårsaker, kort tid etter at han ble Japans lengstsittende statsminister gjennom tidene.

September:

6. september–Den danske programlederen Sofie Linde setter fyr på landets #metoo-debatt da hun holder en tale om seksuell trakassering i mediebransjen på en prisutdeling.

9. september–Flyktningleiren Moria på den greske øya Lesvos brenner ned, og mange tusen flyktninger blir husløse.

12. september–Taliban og afghanske myndigheter møtes til fredsforhandlinger i Doha.

18. september–Høyesterettsdommer Ruth Bader Ginsburg dør, 87 år gammel. Dødsfallet utløser stor sorg på amerikansk venstreside.

September–Århundrets flom legger store deler av Sahel-regionen i Afrika under vann.

25. september–En islamistisk angriper går løs med en machete eller øks utenfor de gamle lokalene til satiremagasinet Charlie Hebdo. To personer blir kritisk skadd.

27. september–Det bryter ut full krig i den omstridte Nagorno-Karabakh-regionen mellom Armenia og Aserbajdsjan. Krigen skal vare i over en måned.

28. september–Avisa New York Times offentliggjør Donald Trumps selvangivelser fra 20 år tilbake og viser at han betalte 7.000 kroner i føderal inntektsskatt i 2016 og 2017.

29. september–Joe Biden og Donald Trump møtes i den første av tre presidentdebatter. Det første møtet ender i kaos grunnet Trumps aggressive oppførsel.

Oktober:

2. oktober–Donald Trump og kona Melania får påvist koronaviruset. Senere samme dag innlegges han på sykehus, men utskrives tre dager senere.

6. oktober–Valget i Kirgisistan underkjennes etter store demonstrasjoner. Senere samme dag tar opposisjonspolitikeren Sadyr Japarov over som statsminister, og senere også som president.

Oktober-november: Store deler av Europa stenger igjen ned for å møte en ny koronabølge.

8. oktober–13 menn siktes i Michigan for å ha lagt planer om å bortføre delstatens liberale guvernør Gretchen Whitmer og utløse borgerkrig.

9. oktober–Verdens Matvareprogram (WFP) får Nobels fredspris.

16. oktober–Læreren Samuel Paty får halsen skåret over av en islamistisk ekstremist etter å ha vist Muhammed-tegninger til elevene sine i en forstad til Paris.

17. oktober–Tusenvis av kvinner demonstrerer mot Donald Trumps nominerte til høyesterett, Amy Coney Barrett. Hun blir godkjent 26. oktober.

21. oktober–I dokumentarfilmen Francesco sier pave Frans at homofile har rett til å være del av en familie, og rett til sivile partnerskap.

22. oktober–Polens grunnlovsdomstol slår fast at det er forbudt med abort selv om fosteret har påviste skader. Dette betyr at abort nesten blir totalforbudt. Dette utløser store demonstrasjoner.

23. oktober–De stridende partene i Libya inngår en permanent våpenhvile og møtes til forhandlinger.

25. oktober–Et overveldende flertall av chilenere stemmer for å innføre ny grunnlov og erstatte den eksisterende som stammer fra militærdiktaturet på 70- og 80-tallet.

27. oktober – Amy Coney Barrett blir tatt i ed som ny dommer i høyesterett som Trumps kandidat. Hun sikrer et solid konservativt flertall i domstolen.

29. oktober–En islamsk ekstremist dreper tre personer med kniv ved Notre-Dame-kirken i hovedgata i Nice i Frankrike.

29. oktober–Det britiske partiet Labour vedgår at de har sviktet jøder og suspenderer tidligere partileder Jeremy Corbyn.

30. oktober–Et jordskjelv i Egeerhavet forårsaker store ødeleggelser i den tyrkiske byen Izmir. 116 mennesker omkommer.

31. oktober–Berlins nye flyplass åpner, drøyt ni år på overtid.

November:

2. november–Fem mennesker blir drept og 23 såret i et angrep i sentrum av Wien, der en islamistisk ekstremist skyter folk med rifle.

3. november–Presidentvalget i USA avholdes. Resultatet er uklart i flere dager. Donald Trump erklærer seier på valgnatten, noe Twitter markerer som villedende.

4. november–Danmarks regjering beslutter at alle landets mink må avlives, fordi en mutert variant av koronaviruset har begynt å spre seg blant dem. Senere må regjeringen innrømme at den ikke har lovhjemmel til dette.

4. november–Etiopia erklærer unntakstilstand på grunn av den raskt økende konflikten i regionen Tigray. Krigen mellom regionens myndigheter og føderale myndigheter tar bare noen uker, og ender med føderal seier.

5. november–Uværet Eta forårsaker 189 dødsfall og skader for mange milliarder kroner i Mellom-Amerika.

5. november–USA registrerer for første gang mer enn 100.000 koronatilfeller på ett døgn.

5. november–Kosovos president Hashim Thaci går av før han skal møte i en spesialdomstol i Haag, tiltalt for krigsforbrytelser på 1990-tallet.

7. november–En rekke mediers prognoser viser at Joe Biden vinner staten Pennsylvania og dermed har nok valgdelegater til å bli USAs 46. president. Donald Trump nekter å innrømme nederlag. Han fører en rekke søksmål i flere delstater for å snu valgresultatet, uten hell.

7. november–Verden passerer 50 millioner koronatilfeller.

9. november–Legemiddelselskapene Pfizer og BioNTech sier deres koronavaksinekandidat er 90 prosent effektiv i fase 3-tester. Senere viser også to andre vaksinekandidater stor effektivitet.

10. november–Det inngås våpenhvile mellom Armenia og Aserbajdsjan, der Armenia taper store områder i Nagorno-Karabakh. Rasende armenere i hovedstaden Jerevan stormer et regjeringsbygg.

10. november–Perus president Martin Vizcarra går av etter at nasjonalforsamlingen erklærer ham uskikket for å styre landet. Etterfølgeren Manuel Merino går av bare fem dager senere.

10. november–PLOs generalsekretær Saeb Erekat dør, 65 år gammel, etter å ha blitt smittet av koronaviruset i oktober.

12. november–De 15 siste demokrativennlige politikerne i Hongkongs lovgivende forsamling trekker seg.

13. november–Frigjøringsbevegelsen Polisario i Vest-Sahara kunngjør at våpenhvilen med Marokko er over, etter at regimet i Rabat begynner en militæroperasjon i området.

16. november–Polen og Ungarn nedlegger veto mot EUs langtidsbudsjett–og krisepakke–etter krav om overholdelse av rettsstatsprinsipper. Budsjettet blir vedtatt 10. desember.

Desember:

2. desember–Storbritannia godkjenner en koronavaksine lagd av Pfizer og BioNTech, som første land i verden. Få dager senere begynner landet å vaksinere innbyggerne.

4. desember – Danmark vedtar å stanse leteboring etter olje i Nordsjøen og avvikling av oljevirksomheten innen 2050.

11. desember – USA godkjenner Pfizers koronavaksine.

14. desember – EU og Storbritannia forhandler på overtid for å bli enige om en brexitavtale. Britene forlater unionen 31. desember, med eller uten avtale. Uroen vokser i Storbritannia om de økonomiske konsekvensene.

