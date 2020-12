annonse

Nasjonalkonservativ opprører ekskludert fra partiet.

Geir Ugland Jacobsen blir ekskludert fra Frp, skriver Aftenposten. Avisen skriver at dette ble besluttet av Frps sentralstyre tirsdag. Samme dag ble det også vedtatt å legge ned lokallaget i Oslo.

– Nå har sentralstyret fattet en beslutning om at undertegnede skal ekskluderes fra partiet, sier Ugland Jacobsen på en pressekonferanse onsdag kveld ifølge VG.

Bakgrunnen for konflikten er ifølge NTB flere uttalelser fra fylkeslederen som blir tolket som mistillit mot partileder Siv Jensen. I juni uttalte han blant annet i Finansavisen at han ville vrake Jensen fra stortingslista i Oslo, og senere har han sagt at han vil dra partiet i nasjonalkonservativ retning.

Sentralstyret i Frp har bestemt seg å sette Oslo Frp under administrasjon, med et såkalt interimsstyre, skriver NTB. – Oslo Frp har blitt et problem for mange i partiet. Vi har fått mange tilbakemeldinger fra tillitsvalgte og folkevalgte over hele landet og reaksjoner fra velgere som er bekymret for utviklingen i Oslo. Derfor tar vi nå tak i dette, sa partileder Siv Jensen (Frp) da hun møtte pressen etter et sentralstyremøte tirsdag ettermiddag.

