15-åringen politiet har siktet for drapsforsøk på en 14-åring i slutten av november, ble tirsdag løslatt fra varetekt mot at han ikke oppholder seg i Oslo.

Ifølge NTB, har den unge gutten sittet to uker i varetekt etter at han 30. november knivstakk den jevnaldrende gutten på Lindeberg. Gutten nekter straffskyld og hevder at han handlet i selvforsvar.

Oslo tingrett ga politiet delvis medhold i kravet om varetekt den første tiden, men tirsdag ble gutten løslatt fra fengsel, ifølge Avisa Oslo. Et av kravene for løslatelsen har vært at 15-åringen ikke får oppholde seg i Oslo i tillegg til at vedkommende er ilagt besøksforbud mot den fornærmede 14-åringen.

– Jeg tror ikke det er grunn til bekymring for fornærmede. Dessuten kan det nok være like stor grunn for siktede til å være bekymret for at noe kan skje. Det har vært en konflikt mellom de to, og dette er en alvorlig sak. Men det er ikke noe som tyder på at noe mer kommer til å skje, sier 15-åringens forsvarer Bjørn Rudjord til avisen.

Siden så unge lovbrytere ikke kan plasseres i vanlig fengsl, har den siktede sittet i varetekt i Kriminalomsorgens spesielle ungdomsfengsel på Eidsvoll.

– Selv om det ikke er grunnlag for videre varetektsfengsling ser vi fortsatt på dette som en alvorlig sak som vi prøver å løse opp i. 15-åringen er fortsatt siktet for drapsforsøk, og det gjenstår mye etterforskning, sier politiadvokat Kari Kirkhorn til avisa.

