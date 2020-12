annonse

Mediekonsernet Amedia kjøper lokalavisen Budstikka for 130 millioner kroner.

Styret i Asker og Bærums Budstikke Holding, besluttet tirsdag å selge mediedelen av selskapet til Amedia, skriver Budstikka.

Amedia eier fra før 80 norske lokalaviser og Nettavisen.

– Vi er svært glade for at vi nå vil overta eierskapet i den sterke og tradisjonsrike lokalavisen. Amedia har de beste forutsetninger for å kunne utvikle Budstikka videre gjennom digitalisering og effektive driftsløsninger, sier konsernsjef Anders Møller Opdahl i Amedia i pressemeldingen.

Tidligere i år ble Budstikka kåret til «Årets mediehus» av Mediebedriftenes Landsforening.

– Vår ambisjon er å gjøre Budstikka til en enda bedre og mer nødvendig informasjonskilde for befolkningen i to av landets største kommuner. Vi er stolte av denne viktige tilveksten til vår avisflora, legger Opdahl til.

Bredt mediemangfold

En ny rapport fra Medietilsynet, viser at de tre store mediegigantene Schipsted, Amedia og Polaris’ eierkonsentrasjon i avismarkedet økte i fjor med 4,2 prosent til 70,7 prosent.

Direktør i Medietilsynet, Mari Velsand, mener Norge har et bredt mediemangfold.

– Når en stadig større andel av opplaget kontrolleres av de største aktørene, er det viktig at avisene beholder sin egenart. Ellers kan økt konsolidering få negative konsekvenser for mediemangfoldet. Tallene viser at Norge har et bredt og stabilt avsendermangfold. Det er en vesentlig infrastruktur for den demokratiske samtalen og en åpen og opplyst offentlig debatt, sier hun.

