annonse

annonse

I et innlegg på Facebook tar sosiolog og samfunnsdebattant Kjetil Rolness et oppgjør med niqabbrukere og norske feminister som støtter dem.

Utgangspunktet er et innlegg fra niqabbrukeren Aiman Haroon i Aftenposten, der hun spør om hva som er problemet med niqab og stempler et forbud mot plagget som «islamofobisk». I innlegget hevder hun at å gå med niqab er å bestemme over egen kropp og etterlyser støtte fra norske feminister.

– Du kan ta det helt med ro. Mange norske feminister vil gå temmelig langt for å forsvare din rett til å pakke deg inn, skriver Rolness på Facebook.

annonse

Han fortsetter med å understreke at kvinnen selvsagt bestemmer over seg selv, men ikke hvordan hun oppfattes i det offentlige rom.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474

–Der framstår du på linje med en person som bærer finlandshette eller heldekkende hjelm. De aller fleste av oss får ikke lyst til å omgås en slik person. Vi får lyst til å holde oss unna. Det er ikke vår feil, men din.

– I ditt idealsamfunn, er det tillatt for andre kvinner – også muslimske kvinner – å vise hår, hud og former i det offentlige rom? Hvis svaret er ja: Da kan også du velge å droppe tildekkingen, og bør gjøre det, om du ønsker å være en del av det åpne og inkludernde norske samfunn. Hvis svaret er nei: Hvorfor skal vi gi deg en frihet som du vil nekte andre? spør han niqab-brukeren.