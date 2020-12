annonse

Tirsdag ble fylkesleder i Oslo Frp, Geir Ugland Jacobsen, eksludert av sentralstyret og fylkeslaget satt under admistrasjon. Onsdag morgen var Sylvi Listhaug i NRKs Politisk kvarter for å snakke om saken.

Programlederen gjorte et poeng av at det nettopp var Listhaug Frp sendte, samt at Per-Willy Amundsen var satt inn i adminstrasjonen av Oslo Frp. Underforstått at de kreftene som av mange blir ansett som mest allierte med det Oslo Frp har stått for når det gjelder stram innvandringspolitikk og en «Norge-først-linje» også er de som nå skal fronte «utrenskningene».

Listhaug sa at Frp landsstyre i fjor hadde sagt klart ifra at de ikke var et «nasjonalkonservativt parti», men at de fortsatt var et «liberalistisk folkeparti» som satte enkeltmenneskets frihet i sentrum.

Hun sa at mange medlemmer rundt omkring i landet hadde reagert på utspill fra Oslo Frp og at det virket som Ugland Jacobsen hadde ønsket «omkamp» om landsstyrets klare beskjed om at Frps ideologi ikke var oppe til debatt. Hun nevnte også «illojalitet» til partileder Siv Jensen og at han hadde «skadet partiets omdømme» som bakgrunn for ekskluderingen.

På spørsmål fra programleder på hvorfor partiet tidligere ikke hadde ekskludert folk for å sende barneporno og jukse med reiseregninger, men gjorde det mot Ugland Jacobsen sa Lishaug:

– Nå setter vi foten ned. Heretter kommer det til å bli strammet inn på hva som blir tolerert. Folk har gitt klar beskjed om at de ønsker at det skal få konsekvenser om man ikke oppfører seg. Dersom man ikke spiller på lag og bidrar til å løfte partiet, men skader omdømmet så kommer vi fremover til å være mye tøffere i klypa på det.

– Hva er det du varsler nå da?

– Vi varsler det at hvis man skal være med i Fremskrittspartiet, så handler det om å bygge opp vårt omdømme. (…) Men hvis man ikke skjønner rollen, hvis man ikke vil være med å bygge opp partiet, ja så må man finne seg noe annet å gjøre.

– Varsler du flere eksklusjoner nå?

– Jeg håper ikke det. Jeg håper at folk vil være med på laget og bygge opp Frp.

Listhaug sa også at de fortsatt skulle ha «friske diskusjoner og takhøyde i programdebatten», men at «debatten om Fremskrittspartiet skal være noe annet enn et liberalistisk forlkeparti er kraftig slått ned i vårt landsstyre.»

– Vil man ha en annen ideologi, må man finne seg et annet parti. Det er vi veldig tydelige på, avsluttet Listhaug.

Listhaug ble ikke spurt om eller utdypet selv hva som lå i begrepene «nasjonalkonservativt» versus «liberalistisk folkeparti». Hun sa at innvandringspolitikken lå fast som stram og at Frp også skulle jobbe mot overnasjonale strukturer.

Hele intervjuet med Listhaug kan sees her.

