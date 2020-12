annonse

MDG mener det fremdeles er billig.

– 450 kr i måneden er ikke så mye. Det er mye billigere enn prisen på et månedskort. Og så ser vi at ordningen er veldig populær. Flere tusen i Oslo har beboerkort, sier Sirin Stav, gruppeleder for MDG i bystyret til Aftenposten.

Da Trine Gutubakken flyttet til Groruddalen for to år siden var parkering gratis. Nå må hun betale 5400 kroner i året.

– Det synes jeg er veldig dyrt. Det burde ha vært billigere i områder utenfor Ring 3 enn områder nærmere sentrum.

Hun er avhengig av bil, og det finnes ingen alternativer, T-banen er for langt unna og det er ingen ledige plasser i borettslaget. For to år siden var det gratis å parkere. I 2020 kostet beboerparkering 3600 kroner, neste år har det rødgrønne byrådet økt prisen til 5400 kroner. Elbiler må betale 900 kroner. Kommunen kommer til å ta inn 300 millioner på beboerparkering i 2021.

Byrådet fjerner også parkeringsplasser. Hittil i år er 512 fjernet, og målet 700 i 2020 og ytterligere 1000 i 2021. Det skal ble erstattet av sykkelprosjekter og ladeprosjekter for elbil.

Sirin Stav fra MDG sier at parkering har vært kraftig subsidiert i Oslo, og hun minner om at prisen er høyere i Stockholm.

