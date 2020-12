annonse

Det pågår en intens kamp om sjelen til Anders Langes parti for sterk nedsettelse av skatter og avgifter, Fremskrittspartiet.

Den nasjonalkonservative tidligere lederen av Oslo-partiet, Geir Ugland Jacobsen, har blitt ekskludert etter en kort og brutal prosess. Det er uklart hva hane egentlig er ekskludert for, det virker som en politisk henrettelse. Det kan ikke være for å ha skadet partiets omdømme, for her er synderegisteret langt, og svært få er ekskludert. La oss granske Fremskrittspartiets hjerte og nyrer for et kort øyeblikk.

Fem saker som skadet Frp der ingen ble ekskludert.

Masyar Keshvari er dømt for å svindle skattebetalerne etter å ha skrevet falske reiseregninger for over en kvart million kroner. Dette er et grovt tillitsbrudd ikke bare mot det norske folk, institusjonen som nasjonalforsamlingen tross alt representerer, men også svært skadelig for lov og ordenspartiet FrP.

Per Sandberg reiser til Iran med sin kjæreste, etter å ha feilinformert Utenriksdepartementet, tok med seg gradert mobiltelefon og oppførte seg som privatpraktiserende fiskeriminister meg egen portefølje. Dette er har satt FrP i et dårlig lys, men Per meldte seg selv ut, han ble ikke ekskludert.

Bjørn Hoksrud reiste innom Riga til Brilliant Gentlemann Club på safari, og lovet på tro og ære at han kun så, men ikke rørte. Dette var jo ganske så spennende å være vitne til. Saken rullet i mediene, og man kan undres på om dette var med på å bygge opp FrPs renomme eller ikke. Ekskludert ble han ikke, han ble til slutt statsråd.

I januar 2018 ble det kjent at den profilerte Østfold-politikeren Ulf Leirstein i 2010 hadde sendt e-poster med pornografisk materiale til unge gutter i FpU. Stortingsrepresentant foreslo senere på SMS gruppesex til en 15-åring der invitasjonen var å delta sammen med stortingsrepresentanten og en 30 år gammel kvinne. Saken gir jo assosiasjoner til ting stortingsrepresentanter muligens bedriver på fritiden, men å invitere en gutt under den seksuelle lavalder var ikke nok til å bli ekskludert.

Terje Søviknes sine utenomekteskapelige krumspring husker de fleste, der han gikk til sengs med en 16 år gammel beruset jente som var medlem av FpU. Saken vakte voldsomme reaksjoner og det var grining på TV, eller krokodilletårer fra Siv Jensen? Han måtte riktignok gå av som nestleder, men ble ikke ekskludert.

Synderegisteret til FrP er sikkert lengre enn dette, men det er egentlig ikke av interesse. Det som er av interesse er å se hva som er innafor i FrP og hva som gir grunn til eksklusjon. Sex, svindel og svik er tilsynelatende hverdagslige ingredienser i det åpne liberalistiske partiet med stor takhøyde.

Det mange nå under seg over er, hva i all verden er det som er galt med nasjonalkonservativisme, hvorfor må den renskes ut av partiet på så brutalt vis? Det alle vet, men ingen vil si at dette handler ikke om nasjonalkonservatisme, dette handler om makt. Og der det er makt, er sex, svindel og svik helt akseptert, og det forekommer daglig i alle partier og steder der makt utøves.

Hva er najsonalkonservatisme?

Kristin Clemet i tenketanken Civita mener at det mest nasjonalkonservative partiet Norge i dag har er faktisk Senterpartiet, partiet som nå bykser frem på meningsmålingene og er landets nest største parti.

I oppslagsverket Wikipedia kan man lese: «Nasjonalkonservatisme er en retning innenfor konservatismen i Europa som, i større utstrekning enn liberalkonservatismen, betoner nasjonalstatens rolle, vektlegger nasjonale interesser, og er mer opptatt av tradisjonelle sosiale og etiske syn. Nasjonalkonservative i Europa er som regel skeptiske til økt europeisk integrasjon, og ønsker enten en tilbaketrekning eller begrensning av EU-samarbeidet, og en restriktiv innvandringspolitikk».

Etter å ha leste denne definisjonen så undres jeg på hva i all verden Fremskrittspartiet da skal være, for teksten over beskriver jo mye av det partiet til Anders Lange og Carl I Hagen jobbet frem.

Men det er nye tider, for FrP vil tydeligvis ikke assosieres med hverken det nasjonalkonservative, eller det populære Senterpartiet med 20 prosent oppslutning. FrP har nemlig blitt (eller alltid vært?) liberalistisk, må vite.

Det er underlig å påstå og hevde at Fremskrittspartiet er liberalistisk, for det finnes kun ett liberalistisk parti i Norge i dag, nemlig Liberalistene. Liberalistene er et lite, men voksende politisk parti, og er du liberalistisk bør du søke deg dit. Det nest mest liberalistiske partiet i Norge er faktisk partiet Venstre, de trenger også medlemmer.

Liberalister er imot en stor velferdsstat i motsetning til Frp. Liberalister ønsker åpne grenser og fri innvandring i motsetning til FrP. Liberalister ønsker egentlig ikke skatter og avgifter, men full frihet og markedsstyring i motsetning til FrP. Liberalister er for en nattvekterstat, altså en stat som er så begrenset at politi og brannvesen er privateid og legges ut på anbud, litt flåsete sagt, men det finnes personer i Liberalistene som målbærer dette synet. I en liberalistisk stat er enkeltmennesket konge, og storsamfunnet underordnet. Dette samsvarer lite med måten FrP selv bedriver politikk.

Et liberalistisk folkeparti, korrekt forstått, er altså det stikk motsatte av hva FrP er, og det er her dissonansen oppstår. Sylvi Listhaug hevder at FrP er liberalistisk, men det finnes ikke ett fnugg bevis å kunne underbygge denne påstanden med. «If it walks like a duck, quacks like a duck, flyes like a duck, swims like a duck and taste like a duck, it is probably a duck.» Anden er i dette tilfellet nasjonalkonservativ, og faller i smak hos flere og flere velgere, det ser man på meningsmålingene for Senterpartiet.

Man kan undres hva som skjer i partiet og hvor ideologiske ledelsen egentlig er, for i bunn og grunn handler dette ikke om ideologi, men om makt. Hadde FrP hatt en ideologi å forholde seg til, hadde de gjennomført en liberalistisk politikk da de satt i regjering. De hadde fjernet alle avgifter og nesten alle skatter, for det er dette liberalister går til valg på.

Partiet Venstre er langt mer liberalt enn FrP, og man skulle tro at disse to partiene som begge kaller seg liberalister sammen kunne styrt Norge i en liberalistisk retning. Så feil kan en ta. FrP har strittet imot alt det liberalistiske vissvasset Venstre foreslo, og til slutt gikk FrP ut av regjering fordi regjeringen var for liberalistisk, eller var det fordi den nasjonalkonservative politikken FrP har, var fullstendig på kollisjonskurs med det liberalistiske Venstre, på lik linje med Senterpartiets problematiske forhold til Venstre?

Siv Jensen som den moderne Niccolò Machiavelli

Partiledelsen føler seg truet av de som har et klart og definert syn på hva FrP er og skal være i fremtiden. Disse personene truer nå maktbasen til Siv Jensen. Jensen finnes ikke ideologisk, og i hvert fall ikke liberalistisk, det har hun bevist som finansminister. Siv Jensen er kun opptatt av makt, særlig sin egen makt og posisjon.

Hun vil som enhver fyrste gjøre alt som står i hennes makt for å beholde den makten hun har. Den eneste måten å beholde makt på er å bruke makt. Denne makten ble brukt mot en person som hun ser på som en utfordrer på sikt og på den delen av partiet som ønsker å rendyrke FrPs profil som det partiet det er i dag, nemlig nasjonalt orientert og konservativt som definisjonen i Wikipedia og som Clemet har forklart.

For politisk interesserte personer som står på utsiden og ser det som utspiller seg i Oslo FrP, er dette lærerbokeksemplet i maktbruk. Den viser hvor langt noen er villige til å gå, og utviser klare autoritære trekk for å befeste sin makt. Makt korrumperer, og absolutt makt korrumperer absolutt. Et sunt partidemokrati skal tåle en prinsipiell debatt om retning, ideologi og verdier.

Når ledelsen i partiet går til det skritt å ekskludere en valgt leder for åpent å fronte en allerede avklart retning, avdekker dette en fundamental svakhet i partiet og er et foruroligende varsel om den siste fasen som utspilles i en kommende kollaps i FrP frem mot valget i 2021.

