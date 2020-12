annonse

Samtidig som regjeringen kuttet avgifter på vin og snus, utsatte de 200 millioner i utbetalinger for å hjelpe verdens fattige med å håndtere klimakrisen, skrev NRK på tirsdag.

Den saken er en av de mest utilslørte forsøkene på å ta politisk parti som jeg noensinne har sett av norske journalister, og det sier ikke så lite.

I artikkelen, skrevet av Milana Knezevic og David Vojislan Krekling, tar journalistene utgangspunkt i en utsettelse av overføringen fra Norge til FNs klimafond til neste års statsbudsjett. Å putte norske skattepenger inn i FN og i tillegg til et «klimatiltak» er selvfølgelig dobbelt moralsk godt i en venstreorientert journalists øyne. Regjeringen har her gjort noe «ondt».

Og det er Frp, vin og snus, som er ondskapen.

Til støtte for sin fremstilling hoster de opp Phento Tshering, som er hovedforhandler for de minst utviklede landene. Han, som representant for mottakerne av pengene, forteller naturligvis hvor ille det er og at «millioner av mennesker i disse landene allerede lider på grunn av klimaendringer, til tross for at mange av dem historisk har hatt små utslipp og bidratt lite til klimakrisen.»

Tshering er selv fra Bhutan ved fjellkjeden Himalaya, og forteller NRK om «tørke, styrtflom og smeltende isbreer.»

– De høye klimakostnadene til de minst utviklede landene kommer i stor grad av handlingene til andre land, sier han.

De rike landene, som Norge, er skurkene, og de fattige landene er ofrene, de uskyldige.

Og så henvender NRK seg til MDG-leder Une Bastholm.

– Det har vært et problem at vestlige land ikke stiller opp med de pengene de har lovet når FNs grønne klimafond ble opprettet. Det begynner også å tære litt på troverdigheten til det fondet. Så vi burde stille opp med pengene og forplikte oss til det. Den mest tydelige forpliktelsen er at pengene faktisk blir overført og ikke blir utsatt, sier hun.

I sitt neste journalistiske «trekk» konfronterer NRK-journalistene klimaminister Sveinung Rotevatn:

NRK skriver: «Samtidig som regjeringspartiene og Frp flyttet 200 millioner i klimabistand ut av neste års budsjett, brukte de blant annet 350 millioner på å kutte avgift på snus og 775 millioner på å kutte avgift på øl og vin.»

Og så spørsmålet:

– Er det en god prioritering å skyve på klimabistand for å gjøre vin, øl og snus billigere?

Rotevatn gjør så godt han kan for å forsvare regjeringen:

– Det er nok ikke en riktig kobling. Den samlede bistandspotten er like stor nå. Vi gir 1 prosent av BNP. Men det har blitt omprioriteringer innenfor, en har for eksempel prioritert opp penger til flyktninger i leirer og marin forsøpling, og så skyver man på en utbetaling til det grønne klimafondet, svarer han.

Norske medier er ellers fullstendige tause når det gjelder å stille spørsmål ved nedprioriteringer av norske eldre, eller norske helsetilbud eller dyr livsforlengende medisin sett opp mot overføringer til FN, til bistandsorganisasjoner som betaler i dyre dommer til egne lønninger og adminstrasjon eller til ulike integreringstiltak og kostnader når det gjelder migrasjon og innvandring. Å gjøre slike sammenlikninger blir regnet som umoralsk og raskt slått ned på om det gjøres.

Men i dette tilfellet er NRK helt skamløse. Under et bilde av to barn som sitter i en sandørken i Madagaskar, kommer overskriften som lyser på forsiden:

«Bruker 350 mill. på å gjøre vin og snus billigere. Utsetter 200 mill. i klimabistand til verdens fattigste.»

NRK nevner selvfølgelig ikke at de 350 millionene som gjør vin og snus «billigere» også gir mer kjøpekraft til norske skattebetalere og også kan gi flere arbeidsplasser i Norge fordi grensehandelene går ned. Nei, det er selvfølgelig den egoistiske Frp-politikken med nytelse som skal settes opp mot de fattige i resten av verden. Og ingenting nevnes om den enorme sløsingen og korrupsjonen som alltid følger med bistand og FN-systemet.

Budskapet NRK ønsker frem er dette: Rike, privilegerte nordmenn vil ta penger fra fattige barn i Afrika og bruke på seg selv i form av vin og tobakk. Og det er Frp som står bak.

NRK betales over 6 milliarder fra statsbudsjettet. Deler av potten brukes til ren politisk agitasjon for gitte formål statskanalen egne ansatt ønsker fremmet.

At overføringene til NRK og den andre pressestøtten ikke blir avkledd for hva den faktisk innebærer, skyldes selvfølgelig at pressen selv ikke ønsker det eksponert. De påstår seg å trenge statlig hjelp for å drive «uavhengig journalistikk», men i realiteten betales de for å fremme politiske agendaer etter eget forgodtbefinnende.

Og noen ganger skjer det alldeles uten skam.

