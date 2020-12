annonse

I en NHO-undersøkelse tegnes et dystert bilde av bedriftene i Norge. NHO mener at 2021 kan bli verre enn mange tror.

– Dette er kjempeille. Uansett hvor vi snur oss, så er det dårlig nytt. Og det er ekstra dårlig for Oslo, sier NHO-direktør Ole Erik Almlid til Børsen/Dagbladet.

Det fremgår av NHOs undersøkelse at 17 prosent av bedriftene på landsbasis planlegger oppsigelser som følge av coronakrisen. I hovedstaden sier nær en tredel av bedriftene at de planlegger det samme.

16 prosent av bedriftene på landsbasis sliter med å betale regningene som ligger til forfall. I Oslo er denne andelen på 22 prosent.

Regjeringens kompensasjonsordninger varer til 1. mars. Almlid mener at de må forlenges.

– Dette er en helt ekstraordinær situasjon. Vi vet at det kommer til å bli bedre i 2021, men det blir ikke bedre allerede fra mars. Dette er nye og veldig tydelige signaler fra oss, sier han.

Norge forbereder seg nå på den nært forestående vaksineringen. Onsdag sa statsminister Erna Solberg (H) at hun håpet den kan starte allerede før nyttår.

– Vi venter på vaksinen, og det har kommet gode nyheter om at utrullingen kan skje raskere enn tidligere antatt. Men vi starter på ingen måte på null når vi skriver 1. januar. Tvert om må vi stålsette oss for at 2021 vil bli mye verre enn mange tror. Dette er ikke løst over natta, og mange vil slite tungt i lang tid, sier NHO-direktøren.

