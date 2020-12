annonse

NTB melder at Strand kommune i Rogaland setter formuesskatten ned til 0,45 prosent fra 2022 – til omkring 30 prosent.

– Vi ønsker med dette å tiltrekke oss innbyggere som kan bidra til å skape arbeidsplasser. Vi er en pendlerkommune, og vi ønsker å tilrettelegge for flere arbeidsplasser i kommunen, sier ordfører Irene Heng Lauvsnes (H) i en pressemelding onsdag.

Hun har fått på plass kuttet i den omstridte skatten i samarbeid med Fremskrittspartiet.

Bø i Vesterålen har den siste tiden fått mye oppmerksomhet fordi kommunen har kuttet kraftig i formuesskatten. Som et resultat av det kontroversielle grepet, har Bø tiltrukket seg elleve mangemillionærer.

– Ingen kan skape nye arbeidsplasser uten kapital: Vi mener også at formuesskatten er et verktøy for å tiltrekke seg innbyggere som kan bidra med kapital, sier Lauvsnes i Strand kommune.

Hun fremholder at kommunen ønsker mest mulig like vilkår for lokalt eierskap som utenlandsk eierskap, noe kutt i formuesskatten vil bidra til.

– Vi vil nå ha tett kommunikasjon med Kommunal- og moderniseringsdepartementet i løpet av 2021 for å finne ut av konsekvensene for Strand kommune ved å sette ned formuesskatten, sier ordføreren.

