Christian Tybring-Gjedde fikk ikke medhold i PFU, da han klaget inn Bergens Tidende for «brunskvetting» av ham og Frp.

Men noen mente at bruk av brunskvetting er unødvendig. Men det var uenighet om brunskvetting bare kunne kobles til nazisme.

Noe så for seg at brunskvetting kunne ha en utvidet betydning. Men det var enig om at en seriøs avis burde holde seg for god til ta i bruk slike ord.

– Ingen tvil om at det kobles opp mot nazismen, og jeg forventer at et mediehus forstår hva begrepet betyr, sier rådsmedlem Nina Hernæs til Medier24.

Flere av medlemmene mener at begrepet brunskvetting ikke nødvendigvis bare kan kobles til nasjonalsosialismen.

– Jeg synes det er helt unødvendig å koble ting opp mot nazismen. Man skal være litt forsiktig med det, selv om det skal være større takhøyde for kommentarjournalistikken, sier rådsmedlem Nina Fjeldheim.

I sum kom de frem til at det skal være en større takhøyde for kommentarer.

