annonse

annonse

USAs president Donald Trump mener det har foregått omfattende valgfusk, og støtter de som mener det er «for tidlig å gi seg»

Trump og hans advokater har lenge påstått at de har bevis for omfattende valgfusk i flere vippestater. Blant annet hevder de at valgmaskiner fra Dominion har skiftet stemmer fra Trump til Biden.

De har også påstått at overvåkingskamera har fanget opp valgfusk.

annonse

Men så langt har de fleste rettsinnstanser avvist Trumps advokater. Det gjorde også høyesterett i forrige uke i et søksmål fra Texas. Delstaten hevdet at fire vippestater som gikk til Biden burde nullstilles for å ikke ha fulgt grunnloven.

Men også dette søksmålet ble avslått.

– Det er for tidlig å gi opp

annonse

Trump reagerte på nyheten om at senatets majoritetsleder Mitch McConnel hadde gratulert Joe Biden med seieren tirsdag med å retvitre kritikk fra andre republikanere som sier «det er for tidlig å gi opp. Folk må lære seg å kjempe.»

Trump's allies slam Mitch McConnell for congratulating Biden https://t.co/ak9nu6420L via @MailOnline. Mitch, 75,000,000 VOTES, a record for a sitting President (by a lot). Too soon to give up. Republican Party must finally learn to fight. People are angry! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

Fengsel

Tirsdag kom det en seride meldinger fra Donald Trump på twitter der han hevdet at valgresultatet er ugylig og at han vant klart. Det mener også mange republikanske velgere.

Poll: 92% of Republican Voters think the election was rigged! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

– Vi har fått inn enorme bevis på valgfusk. Aldri i vår historie har vi sett noe lignende, skrev Trump i en av meldingene.

annonse

Tremendous evidence pouring in on voter fraud. There has never been anything like this in our Country! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 15, 2020

I en annen siterte han kanalen OANN som refererte en studie som angivelig skulle vise at Dominion-maskinene flyttet «2-3 %» av Trumps stemmer til Biden.

“Study: Dominion Machines shifted 2-3% of Trump Votes to Biden. Far more votes than needed to sway election.” Florida, Ohio, Texas and many other states were won by even greater margins than projected. Did just as well with Swing States, but bad things happened. @OANN — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 16, 2020

– Fengsel

Men det var flere stusset da han delte en melding fra Lin Wood. Wood er en advokat som har jobbet privat i forbindelse med valgfusk.

Advokaten skrev at to republikanere vil havne i fengsel for å ha «nektet å gjøre det riktige».

– President Trump er en bra mann. Han liker ikke å si opp folk. Jeg vedder på at han ikke liker å sette folk i fengsel, spesielt “republikanere.” Han ga Brian Kemp og Brad Raffenberger enhver sjanse til å få det riktig. De nektet. De skal snart i fengsel, skrev Wood i meldingen som Trump delte med sine følgere.

Kemp er guvernør for Georgia, mens Raffenberger er «state secretary». Begge er republikanere. Wood la ved manipulert bilde av de to personene i twitter-meldingen der de har på seg coronamaske, med det kinesiske flagget.

Tegn abonnement eller støtt oss på andre måter hvis du ønsker at Resett skal bestå som en motvekt til de etablerte og statsstøttede mediene i Norge. Vipps 124526

Bankkonto 1503.94.12826

SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474