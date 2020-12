annonse

Frp har presset på og fått til innstramninger. Vårt Land mener at Frp har all grunn til å være fornøyd.

– De som ønsker at Norge skal beholde et snev av sin gamle humanitære tradisjon har derimot all grunn til å være fortvilt, skriver Vårt Land, og mener at det er Frps ansvar:

– Frps ønske om å ta imot null. Dermed glipper både de humanitær hensynene og en helhetlig og gjennomtenkt politikk som tar utgangspunkt i menneskerettighetene. Det bør de andre partiene ta på dypeste alvor.

Avisen skriver at det har blitt vanskeligere for migranter å komme hit, men også vanskelig å bo her. Det har blitt kuttet norskundervisning og ytelser. Ureturnerbare flyktninger blir nektet å jobbe, og det er lettere å kaste ut innvandrere og deres etterkommere.

– I budsjettforliket ble krav om botid før det er mulig å søke om permanent opphold skjerpet fra tre til fem år. Det samme antall år gjelder deretter for de som kommer via familiegjenforening, uttrykker Vårt Land med bekymring, og tror at Frp-leder Siv Jensen har en hensikt:

– Dessuten strammes muligheten for å søke familiegjenforening dersom en asylsøker går på introduksjonsprogram og ikke har inntekt. Frp-leder Siv Jensen mener dette vil gjøre det «mindre attraktivt» for en asylsøker å komme til Norge.

