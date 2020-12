annonse

Fotballegenden Diego Maradonas kropp må bevares i tilfelle det må tas farskapstest, har en argentinsk domstol bestemt.

Det skriver Reuters. Bakgrunnen er at Maradonas fem barn og seks andre som anfører slektskap til fotballegenden, er innblandet i det kompliserte arveoppgjøret.

Maradona døde av hjerteinfarkt 25. november og ble gravlagt i Buenos Aires dagen etter.

Selv om fotballegendens advokat hevder at DNA-prøver fra 60-åringen allerede eksisterer, konkluderte retten med at kroppen hans ikke må kremeres på et senere tidspunkt.

Magali Gil er en av de seks som hevder å være blant Maradonas barn. 25-åringen sier at hun for to år siden fant ut av fotballegenden er hennes biologiske far.

