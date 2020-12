annonse

Enda en gang opplevde vi under tirsdagens korona-pressekonferanse vår justisminister synlig glede seg over planlagte innskrenkninger i våre grunnlovsfestede rettigheter.

Fra 1. januar innføres registrering av alle nordmenn som kommer til Norge. Dette begrunnes i karanteneregler og politiets mulighet for å følge opp overholdelse av reisekarantenen. Ja faktisk utviste ministeren stor tilfredshet med muligheten for angiveri av hverandre og tips til politiet om mulige karantenebrytere! Hva slags tid lever vi i og hva slags regjering har vi? Er Norge i krig?

Det vites ikke om justisministeren er pådriveren eller går alene med stadig innskrenking av nordmenns rettigheter. Vel, uansett utviser hun slik tilfredshet og automatikk i stadige negative forslag og vedtak i strid med vår grunnlov at hun alene sterkt bidrar til regjeringsskifte neste år. Med en slik utilslørt glede over å kunne innskrenke våre rettigheter bør hun faktisk alene være tilstrekkelig grunn til at denne regjeringen snarest bør skiftes ut! La oss virkelig håpe dette skjer, senest ved neste års stortingsvalg!

I sommer utviste ministeren stor tilfredshet over å kunne lempe på koronareglene for at flere utlendinger kunne få komme til Norge. Like stor er hennes glede over å kunne innskrenke nordmenns rettigheter og faktisk oppfordring til angivervirksomhet. Hvor går grensen for justisministerens anti-norske tilfredshet? Er det ingen andre i regjeringen som forstår å sette foten ned? Hva med Erna? Eller er de i tospann? Og, hvor er landets jurister?

Til slutt: den fanatiske reisekarantenemanien er særnorsk! Ingen andre land har slik innbilt tro på effekten av slik karantene! HELE Europa er koronarødt! Norge likeså! Effekten av reisekarantene er derfor, mildt uttrykt, høyst diskutabel. I det minste burde nordmenn som returnerer til eget land unntas fra karantenehysteriet. En slik positiv favorisering av egne landsmenn burde vel være akseptabel, ja nær sagt selvfølgelig!

