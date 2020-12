annonse

«Kunnskapsgrunnlaget ignoreres».

Et opprop fra over 100 organisasjoner, foreninger, fagpersoner, eksperter, helseaktører og andre reagerer på at regjeringen har inngått et budsjettforlik med Frp der avgiftene på en rekke såkalte grensehandelutsatte varer ble satt ned.

– Det gjør vi fordi vi opplever at det er så bred allmenn forståelse for at avgifter er et viktig virkemiddel, sier generalsekretær i Kreftforeningen Ingrid Stenstadvold Ross, som fronter oppropet, til Aftenposten.

Oppropet blir sendt fredag til statsminister Erna Solberg.

«Kunnskapsgrunnlaget ignoreres, og det aller viktigste virkemiddelet for å påvirke kostholdsvanene våre i sunnere retning, er blitt fjernet. Til og med forslaget om å utrede en ny sukkeravgift med et folkehelseformål, avvises av regjeringen. Dette er ikke annet enn ansvarsfraskrivelse og total handlingslammelse», sies det i oppropet.

