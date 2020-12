annonse

– Det å legge seg flat, selv om man mener man ikke har gjort noe galt, bare for å slippe kritikk, er ryggradsløst.

Stormen har begynt å legge seg etter de rasende reaksjonene mot TV Norge som fjernet «Nissene over skog og hei» fra TV-skjermen etter rasismeanklager.

Grunnen var at en av karakterene, spilt av Espen Eckbo,faller inn under «blackface-begrepet». Blackface innebærer ifølge de såkalte antirasistene å male ansiktet svart eller brunt for å karikere personer med mørk hudfarge.

Men nå har strømmetjenesten snudd, etter at en rekke debattinnlegg også fra personer på venstresiden har kommet med skarp kritikk av krenkelseshysteriet som er i ferd med å legge seg som et teppe over den norske samfunnsdebattanten.

Litt sarkastisk

En av de mange som kastet seg inn i debatten var fotballveteranen Mads Hansen. For å vise hva han mente, la han ut et bilde på Twitter fra serien «Alle gutta» fra TV 2 der han som straff er dynket i spraytan. Det skapte reaksjoner, men overfor VG ønsker ikke Hansen å legge seg flat.

– Det eneste jeg kan angre på i dette er at jeg gikk ut på en måte som hadde et litt sarkastisk preg. Poenget mitt var å forsvare Eckbo og stille spørsmålet: «Hva blir det neste?», sier han til VG.

Nå må TV 2 se å få slettet «Alle Gutta» fra Sumo. Slik rasisme tolererer vi ikke i 2020. pic.twitter.com/cI2MHqCePt — Mads Hansen (@Mads_Hansen) December 3, 2020

På sosiale medier har han blitt stemplet som en som forsvarer rasisme eller er rasist.

– Men hvorfor i all verden skal jeg legge meg flat? Jeg synes det er helt hårreisende om noen virkelig mener det spraytan-episoden er rasistisk. Hvis jeg hadde lagt meg flat hadde jeg omtrent gitt dem rett. Det hadde sagt at det var en rasistisk intensjon – det var det ikke, sier Hansen til avisen.