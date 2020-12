annonse

Denne talen ble holdt under årsmøtet til Oslo Frp 25. januar, da nå ekskluderte Geir Ugland Jacobsen ble valgt til fylkesleder.

Årsmøte, møteledere, kjære delegater.

Vi har en lovende og spennende fremtid foran oss. For det første fordi vi har forlatt regjeringens tvangstrøye og er, for første gang frie, til å satse på ekte FrP politikk der vi vet velgerne er.

For det andre fordi vi har så mange dyktige og ivrige unge medarbeidere og politikere som med innsatsvilje og energi kaster seg inn i denne kampen om sannheten om hva som er best for landet vårt og for velgerne.

Hadde jeg vært så talefør da jeg var 20 år gammel eller noe eldre, ville jeg blitt politiker og ikke bare pilot. Jeg våknet vel opp politisk da jeg var 30 og har stor forståelse for våre ungdommers engasjement. Det var liberalisme som for meg ble den ideologien som ga svarene og jeg kan anbefale boken til filosof Lars Svendsen i den sammenheng.

Han tar for seg filosofien fra Grekerne til våre dager og vi har alle et behov for å ha bena trygt plantet i en ideologi som er grunnfjellet i vår overbevisning.

Jeg leste alt jeg kom over i den sammenhengen, alt av Ayn Rand f.eks. som er den første som virkelig klarte å avkle ytre venstres moralisme og gav en politisk broiler som meg, effektive motargumenter. Jeg var på hennes kontor i New York for å få tillatelse til å oversette romanene til norsk, men møtte henne dessverre ikke.

Men min nye politiske oppvåkning gjorde at jeg fort kom på kant med Høyre som aldri tok noen kamp mot AKPml eller oppdaget at en høyrebølge var på vei, og den var ikke sosialdemokratisk. Men husker vi hvordan samfunnet så ut i 1975? 30 år med AP styre gjennomsyret alt og i Oslo var det knapt en butikk oppe etter klokken 16. Bensinstasjonene var stengt på week-ender.

Nesten alle store fabrikker og bedrifter var subsidiert fordi fagforeningene hadde presset lønn og arbeidstid mer enn økonomien kunne holde. LO og AP staten var synonyme begreper. Kampen mellom arbeidstager og arbeidsgiver dominerte alt så vi, forbrukerne, kundene, brydde de seg lite om.

Men se hvilken forandring samfunnet har gått igjennom på disse 45 årene. Vi i FrP som satt på «revolusjonskontoret» i 1980, hadde ikke trodd våre egne øyne hadde vi sett dette da. Da hadde vi forstått at vi ville vinne.

Men hva skyldes det, kan vi ta æren?

Ja kanskje litt, men de nye holdningene presset seg frem fra utlandet, fra nye filosofer og økonomer og statsvitere, som hadde analysert utviklingen og endelig kunne slå i bordet med en ny forståelse.

Nå er det ingen, heller ikke blant venstresiden, som kan tenke seg å gå tilbake til den tid, men de vil ikke innrømme at de kjempet mot utviklingen med nebb og klør. Så kampen for liberalismen, eller kall det fritt næringsliv, er vunnet. Vi har seiret.

Men i dag har vi nye utfordringer. Nå er vi ikke lenger redd for planøkonomi eller knusende fagforeningsmakt men en annen fremtid truer i horisonten.

Kan vi miste det fellesskapet som kommer fra felles historie, felles religion, felles språk og felles etnisitet, kort sagt alt det som en nasjon må ha for å være en nasjon, adskilt fra andre nasjoner?

Denne felleskaps-følelsen tar det mange hundre år å bygge opp, men som med mange andre ting av verdi, så kan den raskt rives ned. I Norge har vi i meget stor grad tillit til nasjonens politiske struktur og det er denne tilliten som gjør at vi er villige til å gi så mye til fellesskapet for å løse de offentlige oppgavene som vårt politiske system har tatt ansvar for.

Dersom grensene mellom statene skulle bli uten betydning, grensekontroll slutte å fungere, så vil det å ha norsk statsborgerskap ikke gi noen felles identitet eller beskyttelse. Da vil heller ikke velferdsstaten kunne fungere og de som i dag er avhengig av den, blir taperne.

En slik situasjon vil bli en nasjonal katastrofe som vil resulterer i opprør og etter all sannsynlighet vil demokratiet falle samtidig.

Vi ser tendensen i alle land rundt oss i dag, og også i land lenger borte. Integreringen i Europa går i stikk motsatt retning av utviklingen alle andre steder, der det tvert imot er grupper som føler seg som et folk, som vil ha sin egen nasjon og selvbestemmelse, som er tendensen.

Antropologer kan fortelle oss at det er en grense for hvor stort et fellesskap skal bli før det oppløses.

At John Lennons «Imagine» ikke nødvendigvis kan realiseres. Når Sovjetunionen oppløste seg, når Jugoslavia ble kastet ut i borgerkrig og delt i 4 nasjoner, når Midtøsten er i konstant krise mellom grupper i konflikt, hvorfor tror vi at en integrering i Europa ikke vil skape lignende konflikter over tid?

Særlig kombinert med massiv folkevandring?

Og kan det vi forstår med folkestyre overleve når vi knapt vet navnet på de som sitter i Brussels og styrer oss i detalj.

Det ser ut til at flere og flere land i Europa har forstått faren, og det blir kanskje ikke bare èn Brexit.

Kampen om liberalismen er stort sett vunnet, nå gjelder forsvaret av vårt land og kulturelle egenart. Jeg vil derfor foreslå at Fremskrittspartiet blir et nasjonalliberalistisk folkeparti.

