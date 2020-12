annonse

Bryter med Huawei.

Therese Johaug har fått kritikk for å ha Huawei som en av sine samarbeidspartnerne. Blant de som har vært kritiske er kommentator i Minerva, Jan Arild Snoen, som har uttalt til VG han at naiviteten knyttet til å beholde avtalen med Huawei var begrunnet i en ting: Å tjene penger.

– Jeg synes det er helt forkastelig at hun fortsetter på denne måten. Det er rett og slett en skam at en idrettsutøver er så tonedøv for verden rundt seg, sa Snoen.

Langrennsstjernen ønsket først å fortsette samarbeidt som før, men gir nå etter for presset.

«Huawei er lei seg for å meddele at vi har bestemt oss for å frigi Therese Johaug fra samarbeidsavtalen med umiddelbar virkning for å la henne fokusere all sin energi på det som bør være hennes fokus, nemlig å forbli den beste langrennsløperen i verden», heter det i en uttalelse fra Huawei som NRK mottok torsdag kveld.

