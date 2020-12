annonse

Den siste tiden har vært det vært mye debatt knyttet til at den over ti år gamle serien «Nissene over skog og hei» ble fjernet fra TV-Norge som en følge av rasismebeskyldninger.

TV-serien var tydeligvis rasistisk på grunn av at Espen Eckbo tok på seg mørk ansiktsmaske og afroparykk. Det er ikke den eneste saken som enkelte har blitt krenket av i det siste. Nylig måtte også MDG sin leder beklage at hun brukte uttrykket «bruke penger som fulle sjømenn». Det er et helt legitimt utrykk, som hun absolutt ikke burde behøvet å unnskylde seg for å bruke. Ikke nok med det, men Diplom-Is har også bestemt seg for å endre logo. De hadde i over 90 år en inuitt-logo, men har nå endret til en jente. Det er trist at de må endre logo for å unngå at folk blir krenket eller at hylekoret skal begynne. Logoen er åpenbart ikke rasistisk, og det tror jeg de fleste også vil mene.

Personene som kritiserer og kommer med rassimebeskyldninger tolker alt i verste mening for å fremme sin egen agenda. Hverken TV-serien «Nisser over skog og hei» eller logoen til Diplom-Is har skjulte onde hensikter. Jeg synes derfor det er utrolig synd at man nå ser seg nødt til å fjerne historiske TV-serier, unnskylde seg for å bruke ord og begrep som lenge har vært en del av det norske språket og at historiske logoer forsvinner over natten. Fellesnevneren her et at det ofte er venstresiden som drar i gang krenkelseshysteriet, ofte på vegne av utsatte grupper som ikke en gang føler seg krenket. Litt må folk tåle.

Siv Jensen har tidligere vært i hardt vær etter å ha fornærmet hylekoret. Under en temafest i regi av Finansdepartementet i 2017 valgte Jensen å ha på seg et indianerkostyme. Kritikken raste, og det som var et uskyldig kostyme på en temafest, var plutselig å regne som misbruk av andres kultur og krenking av urfolk. Folk fra venstresiden stod i kø for å fortelle om hvor krenket de var på vegne av en minoritet de ikke hadde noen tilknytting til. Jeg synes det er synd at flere av politikerne på sosialistisk side setter minoritetene foran seg i et forsøk på å svekke meningsmotstandere. Jeg tviler også sterkt på om Jonas Gahr Støre eller andre politikere på venstresiden hadde møtt den samme kritikken dersom de hadde tatt på seg et indianerkostyme.

Reaksjonene fra deler av venstresiden forteller oss mye om hvordan den offentlige debatten har blitt. Politisk korrekthet og krenkelseshysteri dominerer, og dersom beskyldningene kan rettes mot høyresiden, er sosialistene virkelig i sitt ess. De tolker alt i verste mening og tillegger andre meninger og holdninger de ikke har. Det har blitt et politisk og retorisk verktøy for å svekke og stemple sine meningsmotstandere på verst tenkelige måte. Og media stiller villig opp som talerør for hylekoret.

Jeg mener det er et svakhetstegn ved samfunnsutviklingen dersom politikerne ikke kan være spissformulerte eller oppføre seg som folk flest, uten at de blir møtt med kritikk og beskyldninger om at de har krenket noen. Vi ønsker folkelige politikere, med menneskelige trekk og et tydelig språk. Klar tale og engasjement i debatten sørger også for at folk flest blir mer interessert i å diskutere politikk. Dette trenger vi i en tid hvor færre engasjerer seg, og mange ikke bruker stemmeretten sin.

Vi er kommet til en tid der mange nærmest skammer seg over sin egen kultur og egne tradisjoner i frykt for å krenke noen. Det har vi sett utallige eksempler på de siste årene. Ikke bare de som er nevnt her, men vi vet også at mange skoler og barnehager har valgt å fjerne ordet «jul» når de har hatt juleavslutning for å ikke krenke noen. Enkelte steder har det også blitt lest opp koranvers istedenfor juleevangeliet og vers fra bibelen, som har vært en del av vår kultur gjennom hundrevis av år. Det er en utvikling vi må snu. Vi skal være stolte av egen kultur og tradisjoner, og venstresiden må slutte å føle seg krenket for alt, enten det er på egne eller andres vegne.

