I det minste var partiet det under Carl I. Hagen.

Men Siv, du har ikke tatt partiet i en liberalistisk retning. Du har tatt partiet i en globalpolitisk retning.

Du ville ikke ha et vedtak mot CO2–fangst på landsmøtet, men nå har du fått dette inn ved å godta regjeringens budsjett som også inneholder store penger for et prosjekt landsmøtet ikke ville ha!

Dette er det siste eksempelet på globalismen som preger FrP i dag. Det er aksept for flere (strømførende) kabler til kontinentet, og det er aksept for flere vindmøller i urørt natur som preger partiet nå. Dette er ikke liberalisme, som du hevder.

Liberalismen gir enkeltindividet rettigheter som gir ytringsfrihet og organisasjonsfrihet. Hele vårt demokrati er tuftet på disse to rettighetene som vi finner nedfelt i Grunnloven som h.h.v. § 100 og § 101. Demokratiet avhenger av begge, men der er en fundamental grunn til at ytringsfriheten er nedfelt som § 100 og organisasjonsfriheten som § 101. Organisasjonsfriheten er avhengig av ytringsfriheten!

Dette trodde jeg du faktisk visste Siv, men slik som det har stormet i FrP de siste to år, så er det ikke fritt for at svært mange nå betviler din påstand om at FrP er et liberalistisk parti.

I et liberalistisk parti skulle ytringsfriheten derfor ha gode kår. Individets meninger respekteres, og uenighet møtes med saklig debatt.

Regjeringstilpasningen ga opphavet til dette, men organisasjonen har da en plikt til forsøke å håndtere dette gjennom debattmøter internt. Jeg opplevde ingen slike debattmøter i Bergen FrP!

Så organisasjonen har sovet og vært helt handlingslammet!

Glideflukten mot mer vindmøller og tilknytningen til ACER gjorde at jeg, som (da) var vanlig medlem i FrP i Bergen, tok opp hansken selv og kommenterte skarpt regjeringens aksept av ACER.

Ja, jeg våget å si ifra for jeg antok at FrP var liberalistisk og åpen for «feedback» fra et medlem. Etter hvert ble jeg klar over at så ikke var tilfellet.

Jeg utfordret også hele Vestland FrP fra talerstolen på årsmøtet i mars 2019 om utviklingen på strømmarkedet med spesielt øye for den høye nettleien. Bahus (leder) nikket faktisk, men ingen våget å ta ordet og fortsette debatten.

Ingen, for det var altså ikke god tone! Selv om det var i tråd med partiprogrammet var det ikke i tråd med Granavolden–erklæringen så da ble det en ikke-sak!

Dette illustrerer godt frustrasjonen som bygde seg opp i Bergen FrP. Partiet sentralt kjørte over partiprogrammet, og dets medlemmer som ikke likte utviklingen.

Dermed ble det altså «bråk», som du Siv kalte det, da Vestland FrP fant det nødvendig å ekskludere medlemmer av Bergen FrP. Jeg ble derfor ekskludert for en bagatell etter å ha karakterisert «lederen» av Bergen FrP lite fordelaktig på min lukkede FB side. Jeg tror heller eksklusjonen skyldtes at jeg våget å kritisere og reise saker. Ikke at jeg sa «lederen» i Bergen FrP var lite egnet som leder.

Nå er en hel skokk i Bergen ekskludert. Ja, selv partiets mangeårige leder av bystyregruppen i FrP i Bergen, Tor Woldseth, er nå ekskludert, og det skal være på etisk grunnlag! Det skal visst være så pikant at Vestland FrP har valgt ikke å offentliggjøre de etiske detaljene!

Så igjen, hvor er liberalismen her? Kritikken mot partiets regjeringstilpasning og neglisjering av landsmøtevedtak har med den siste vending vist seg berettiget.

Tar vi med det som har skjedd i Oslo og i Oppland, ja nesten over det ganske land, så ser vi heller konturene av et parti som er toppstyrt og nærmest autokratisk.

Eksklusjonen av leder i Oslo FrP føyer seg helt inn i mønsteret vi kjenner i fra Bergen FrP.

Så å trekke parallellen tilbake til okkupasjonsårene 1940-1945 blir da besnærende ikke minst utifra Bahus’ utsagn i september da bystyremedlemmene Tor Woldseth og Thomas Flesland samt partimedlemmene Kjartan Andreassen og Willy Padøy ble ekskludert av Vestland FrP. Bahus begrunnet det med at de ikke var enige i at Bergen FrP ble lagt ned!

Videre pekte han på at enkelte av FrP’erne fortsatt møttes, men igjen det var bare i årene 1940-1945 vi ikke hadde møtefrihet!

Så hvis FrP virkelig var et liberalistisk parti, hadde ikke lederen av fylkeslaget Vestland FrP gjort noe poeng av forhold som er hjemlet i Grunnloven. Han hadde «holdt kjeft», og du Siv hadde heller ikke kalt den aktuelle kritikk for bråk!

Det var ikke med lett hjerte jeg skrev disse ord, for Norge trenger virkelig et liberalistisk parti, i det minste er parti som er liberal konservativt.

Slik som FrP har utviklet seg er det like langt fra liberalismen som AP er. Deres eksistens er nedfelt i Grl. § 101 og begge partier oppfører seg nå som om de eier denne paragraf og kan således bestemme hvem som skal nyte godt av organisasjonsfriheten, og dens grunnlag ytringsfriheten.

En tilbakevending til et liberal konservativt fundament ville uansett vært et fremskritt for FrP. Er det noe partiet nå trenger så er det større takhøyde og bedre debatt klima.

Men, ingenting av dette synes nå å kunne realiseres med dagens ledelse i FrP. Det neste som nå gjenstår er et markant valgnederlag i 2021. Og det blir som fortjent, Siv!

