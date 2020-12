annonse

– Vi trenger nytt lederskap i Det demokratiske partiet, sier den omstridte progressive demokratiske kongresskvinnen fra New York.

Alexandria Ocasio-Cortez kom med kommentarene i et intervju med The Intercept onsdag, hvor hun gikk til frontalangrep på Demokratenes ledere i både Representantens hus og Senatet: Nancy Pelosi og Chuck Schumer.

Schumer ble gjenvalgt som Demokratenes leder i Senatet 10. november, mens Pelosi etter all sannsynlighet vil bli gjenvalgt som partiets leder i Representantens hus i nær fremtid.

Nøling

Men på tross av klar tale, er ikke Ocasio-Cortez klar for å gå hele veien helt ennå.

– Jeg nøler fordi jeg vil forsikre meg om at vi har en plan hvis vi peker folk i en retning. Og min bekymring er at det ikke finnes en plan. Det erkjenner jeg som noe som har sviktet, noe vi trenger å ordne opp i, sa hun

– Hvordan fyller vi dette vakuumet? For hvis man skaper dette vakuumet, så er det mange skumle krefter som står klare til å fylle det med noe enda verre, la hun til.

Ingen alternativer

Ocasio-Cortez innrømmet også at det for øyeblikket ikke er noen reelle alternativer til Schumer og Pelosi, fordi «Demokratenes nåværende ledere har brukt flere år på å konsentrere makten uten å forberede den neste generasjonen av ledere.»

– Mye av dette handler ikke bare om disse to personlighetene, men også om de strukturelle skiftene som har skjedd under deres ledelse. De strukturelle maktforskyvningene i Huset – både med tanke på prosesser og regler – har ført til at makten har blitt konsentrert i ledelsen i begge partier, forklarte hun og presiserte:

– Maktkonsentrasjonen i partiledelsen i Det demokratiske partiet har skjedd i en slik grad at hvert enkelt medlem har langt mindre makt enn de hadde for 30, 40, 50 år siden.

Bekymringer

På tross av å ha vunnet presidentskapet og beholdt majoriteten i Representantenes hus, anser mange demokrater valgresultatet i november som et nederlag, fordi flere spådde at partiet ville vinne så mange som 15 mandater fra republikanerne i Representantenes hus, men endte i stedet med å tape et dusin seter.

Flere demokrater har derfor uttrykt bekymringer for fremtiden til partiet med Pelosi i førersetet – både på venstre- og høyresiden i partiet. Men det er ingen enighet om hvilken retning Demokratene burde ta fremover, og flere ønsker å ta partiet i motsatt retning enn Ocasio-Cortez, inkludert Michigan-representanten Elissa Slotkin og Virginia-representanten Abigail Spanberger

Mens Slotkin tirsdag morgen sa at det finnes noen «alvorlige problemer med partiets kommunikasjon og merkevarebygging,» har Spanberger argumentert med at Demokratenes støtte til av-finansier politiet (defund the police)-bevegelsen nesten kostet partiet valget.

