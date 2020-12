annonse

Vi ga dere en status på økonomien i begynnelsen av desember og anmodet om støtte. Vi var bare 50.000 kroner i underskudd per oktober. Kunne Resett med lesernes hjelp klare å gå med overskudd for første gang siden oppstart i 2017?

Og etter halvgått måned, ser det faktisk slik ut. Vi har ligget litt i minus frem til november, men i desember har dere vist som tidligere år at dere gir oss ekstra julegaver. Og så også i 2020. Vi passerte nettopp en halv million kroner inn på kontoen hittil i desember. Hvis vi klarer ca. 400.000 til, så er vi godt i mål og kan vise at Resett kan klare seg uten pressestøtte og uten underskudd et helt år på egenhånd!!!

Så hvis derer har litt til overs og vil støtte fri journalistikk, vær så snill å trå til de siste dagen før 2020 er omme. Alt vi får inn brukes til å lage et bedre produkt.

Vær så snill å vipps oss på 124526 eller bruk bankonto 1503.94.12826 eller send SMS “Resett” (200,- en gang) til 2474.

Vi har også fått forespørsler om hvor mange abonnenter vi har. Og ved siste opptelling idag har vi 2485 aktive abonnenter. Det er et lite stykke unna de 5000 abonnentene vi har som mål, men som dere ser er vi allerede halvveis. Vi fikk 115 nye abonnenter i november og har hittil 50 nye i desember.

Det er noen som har gjort alvor av truslene sine om å avslutte abonnementene i misnøye med USA-dekningen vår av Dominion-saken og Sidney Powells påstander, men vi er lettet over å rapportere at det er færre som har avsluttet enn de mange nye abonnementene vi har fått siden 3. november. Og når det gjelder lesertallene har de vært på et meget høyt nivå. Vi har hatt flere dager med over 60.000 unike lesere i november og inn i desember.

Det er derfor ikke så mye som skal til fra hver av dere før dette går i pluss. På en vanlige uke er mer enn 200.000 unike lesere innom Resett.no og mer enn en halv million hver måned. Er vi flinke, kan kanskje ukestallene våre om ikke så lenge være det vi kan oppgi som dagtall. Da blir Resett virkelig en faktor å regne med!

Slik det ligger an for 2020, får vi omtrent like mye penger inn på helt vanlige og frivillige donasjoner som vi får på abonnementene. Så begge deler betyr like mye for oss. Vi vet også at det er en del av abonnentene våre som også donerer utenom.

Jeg kan bare si tusen, tusen takk til dere alle! Tegn abonnementer nå før nyttår eller donér en liten julegave. Vi skal selvfølgelig gi dere rapporter over nyttår på om Resett faktisk klarte å gå i balanse eller overskudd for første gang.

Det er mulig jeg også gir dere en statusrapport i romjulen. Skulle vi faktisk klare å unngå underskudd for første gang, er det helt fantastisk for den lille staben vår av journalister, moderatorer, støttepersonell og styret.

Ha en fortsatt fin førjulstid!

