For amerikanere flest har Irving Berlins sang «I am dreaming of a white Christmas» vekket positive minner om et godt, gammeldags hjul med hvite trær og sne på bakken.

Sangen kom til i 1941. Da var USA kommet med i 2. verdenskrig – og mange amerikanske soldater måtte feire jul langt borte fra sine kjære. Sangen hjalp dem med å holde humøret oppe julen igjennom.

Flere artister har sunget denne sangen. Bing Crosbys versjon var verdens mest solgte singleplate, med mer enn 50 millioner salg på verdensbasis. Sammenlagt med andre artisters versjoner snakker vi om over 100 millioner salg. Men nå er det slutt!

«Sangen er rasistisk og ekskluderende», sier May Day, en representant fra Black Lives Matter-bevegelsen. «Og det har den vært det hele tiden! Her har folk gått rundt i nesten førti år og innbilt seg at sangen handler om sne. Irving Berlin var en russisk jøde som opplevde forfølgelse før familien emigrerte til USA. Dermed er det sannsynliggjort at han benyttet sitt tvilsomme sangtalent til å trakassere andre minoriteter.»

NRK legger seg flate:

«Det er direkte pinlig at vi har spilt denne sangen i nesten åtti år uten å se det åpenbart rasistiske budskapet», uttaler kringkastingssjef Thor Gjermund Eriksen i en pressemelding. «Jeg kan ikke endre fortiden, men jeg kan endre fremtiden. «White Christmas» skal ikke lenger spilles på NRK!»

Rettighetshaverne, Irving Berlins arvinger, bøyer seg for det massive presset: «Vi vil ikke tjene penger på det flere føler er vokal rasisme», sier en representant for familien. Alle usolgte opplag av sangbøker med denne sangen i vil bli destruert og nyutgitt, arvingene tar regningen. Sangen vil også bli fjernet fra Youtube. Sangelskere som ikke har sikret seg fysiske opptak i form av gamle singleplater eller DVD-er, bør laste den ned før det er for sent.

Irving Berlin døde i 1989 og kan følgelig ikke intervjues i sakens anledning.

Hvis du ikke har forstått det allerede, så er dette satire. Men med dagens krenkelseskultur, er det svært sannsynlig at slike ting vil skje i nær fremtid. Hva slags verden er det vi etterlater våre barn? Selv er jeg veldig fornøyd med min brune hud, og syns det er nær sagt uholdbart at mennesker bruker den for å føle seg krenket på mine vegne. Slutt med det, bare ekte rasister er fokusert på hudfarge.

