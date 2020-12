annonse

Samfunnsdebattanten og den tidligere komikeren Shabana Rehman tar i Aftenposten et kraftig oppgjør med krenkelseshysteriet som preger norsk samfunnsdebatt.

– Er du mørk i huden og lettkrenket, så er det din tid nå. Nå kan du bruke din offermakt til å sparke nedover på alle, uansett historisk rom eller tid uretten måtte ha skjedd under. Du trenger ikke lenger å bruke krefter på å stå opp mot den ekte hatefulle rasismen som rammer barn, skriver Shabana Rehman i Aftenposten.

Shabana Rehman har sammen med Zahid Ali opprettet Facebook-siden Krenkastingsrådet. Der skal de blant annet vurdere hva som er ekte krenkelser opp mot de iscenesatte.

Trekker rasismekortet

Rehman mener aktivister med hjelp av kampanjer i sosiale medier med pressen og enøyde organisasjoner på slep kan få folk sparket og humorprogrammer fjernet ved å trekke rasismekortet.

I kronikken, som er skrevet med glimt i øyet, lufter hun bekymring for at krenkelseshysteriet fører til at andre og viktigere saker får mindre oppmerksomhet.

Rehman mener rasismehysteriet som preger offentligheten er en konsekvens av at norske intellektuelle har vært feige og kommer med følgende ramsalte konklusjon:

I mine øyne er det ingen forskjell på slike brune og svarte såkalte «antirasister» og kvinner som misbruker #metoo-kampanjen for å ødelegge livet til menn de ønsker plassen til. Det er på linje med og like skadelig som falske voldtektsanklager.

Hvis brune og svarte sensurryttere med hjelp fra reaksjonære krefter nå kan henge ut hvem som helst som rasist med kampanjepregede rakettangrep, og dermed ødelegger hele antirasismen, så er det et annet enda større problem at norske komikere og journalister ikke så dette komme.

Hadde de fulgt lite grann med, så hadde de skjønt at dette startet ikke nå. Dette startet med deres egne brune og svarte kolleger som i 20 år er blitt forfulgt, sensurert, ekskludert og til tider likvidert fordi de har benyttet seg av den samme ytringsfriheten.

Den samme selvfølgeligheten til å bryte alle tabuer for underholdning, folkeopplysning eller rett og slett for fri utforskning. Ingen diskriminering. Ingen forskjellsbehandling i humoren eller samfunnskritikken.

Men se, der var de norsknorske komikerne og journalistene for lite opptatt av utlendingene til at de skjønte at dette hadde noe med dem selv som mennesker å gjøre.

Nå er de selv rammet, og ved å bøye nakken nå, får de en profesjonell fremtid hvor det er dem som blir gjort til latter. For friheten til å tulle, undersøke, grave og være uavhengig har de jo solgt seg ut av, med den kulturarven det vil etterlate seg.

