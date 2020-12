annonse

Ordet nasjonalkonservatisme minner om nasjonalsosialisme, mener Listhaug. Flere topp-politikere i Frp stiller seg bak avgjørelsen å sparke lederen for Oslo Frp.

Tirsdag ble Oslo Frps leder Geir Ugland Jacobsen ekskludert fra partiet. Grunnen skal ha vært for å ha offentlig kritisert Siv Jensen, og fordi han ønsket å ta partiet i en mer nasjonalkonservativ retning.

Ekskluderingen har ført til fullt opprør i Frp. Flere lokallag har reagert voldsomt og partiet har de siste dagene mottat flere utmeldinger som følge av sparkingen av Jacobsen.

Verre ble det da Sylvi Listhaug stilte opp i et NRK-intervju og uttalte at takhøyden for hva man kan si som Frp-medlem skal bli lavere.

– Nå setter vi foten ned. Heretter kommer det til å bli strammet inn på hva som blir tolerert. Folk har gitt klar beskjed om at de ønsker at det skal få konsekvenser om man ikke oppfører seg. Dersom man ikke spiller på lag og bidrar til å løfte partiet, men skader omdømmet så kommer vi fremover til å være mye tøffere i klypa på det, sa Listhaug.

Frysninger

Uttalelsen skapte igjen et hav av misnøye.

– Hvem tror denne Listhaug at hun er? Hun bør rives ned fra sin høye hest. Her viser hun sitt sanne ansikt og oppfører seg som en diktator. Men det er greit. Hvis Frp vil senke takhøyden slik at vi under skal krype, og være musestille, så kan de seile sin egen sjø. TAKK FOR MEG FRP! HA DET BRA!!, skrev en person på Facebook.

Senere samme dag gjorde Listhaug et intervju med VG der hun sa at hun får frysninger av ordet «nasjonalkonservativ», og at det minner henne om «nasjonalsosialisme».

VG intervjuet også Jon Helgheim og Per Willy-Amundsen angående ekskluderingen av Ugland Jacobsen. Ifølge VG får Jacobsen ingen støtte fra de to Frp-toppene.

– Jeg oppfatter ikke at det er en konflikt som er reell innad i partiet, men så er det noen i miljøet rundt Ugland som forsøker å skape motsetninger som ikke eksisterer og med det skaper tvil om partiets syn og troverdighet, uttalte Amundsen til avisen.

Valgfusk i USA

Ifølge VG skal det ha vært flere grunner til at Jacobsen ble kastet ut av partiet. Listhaug listet opp problemene til VG-journalisten: Stadige omkamper, undergraving av partiledelsen og nominasjonsprosesser. Listhaug ble også provosert da Ugland Jacobsen sådde tvil om valgeresultatet i USA.

– Det er illojal opptreden og at man ikke respekterer organisatoriske spilleregler. En sak om det amerikanske valget ble det veldig sterke reaksjoner på, og som gjorde at mange meldte seg ut og sa at de ikke kom til å stemme på partiet hvis dette representerte holdninger hos oss, sa Listhaug.

Også Per-Willy Amundsen har reagert på Jacobsens kommentarer om valgfusk i USA.

– Det store flertallet i Frp tror nok ikke på disse konspirasjonsteoriene. Du finner helt sikkert folk enkelte plasser som kan mene mye rare ting, men over tid må man uttrykke det som er partiets syn, sier Amundsen.

