Selskapet opptrer som en «nett-Goliat» i måten den eliminerer konkurrentene, til skade for kundene, heter det i søksmålet.

– Denne goliaten av et selskap bruker kreftene sine til å manipulere markedet, sier Texas’ riksadvokat Ken Paxton.

#BREAKING: Texas takes the lead once more! Today, we’re filing a lawsuit against #Google for anticompetitive conduct.

This internet Goliath used its power to manipulate the market, destroy competition, and harm YOU, the consumer. Stay tuned… pic.twitter.com/fdEVEWQb0e

— Texas Attorney General (@TXAG) December 16, 2020